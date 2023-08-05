نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس صنعاء moe-ye.net موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي واولياء الامور في اليمن الاعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 وذلك بعد ان تم الاعلان من الوزارة بالانتهاء من اعمال التصحيح حيث انه من المتوقع ان تعلن خلال ساعات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة ٢٠٢٣ برقم الجلوس صنعاء.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

سيتم الاعلان عن نتيجة اختبارات الثانوية العامة في دولة اليمن خلال ايام قليلة في شهر اغسطس 2023 في جميع المحافظات في دولة اليمن حيث انه تم الانتهاء منها الشهر الماضي حيث انه سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من اعمال التصحيح واعتمادها وستظهر على موقع الوزارة، ويمكنك الاستعلام عن نتيجتك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية بالدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم في دولة اليمن.

تحديد القسم الذي ينتمي اليها الطالب.

تسجل الرقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط علي الاستعلام علي النتيجة.

يمكنك ان تعرف جميع التفاصيل النتيجة بدرجات جميع المواد التي تم دخولها للامتحان.

ستظهر النتيجة امامك على حسب المحافظة التي ترغب في التعرف عليها ولابد من إدخال رقم لجلوس صحيح.

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نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن

يهتم البعض بالتعرف على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن والتي يسهل من خلاله الحصول على النتائج في جميع المحافظات فقد جاءت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالكشف عن انه يمكننا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليمن من خلال ان يتم إرسال رسالة إلى الرقم 161 ويمكننا ان نتنظر ان يتم تحميلها وارسالها.