اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة 2023 … وزير العمل يعلن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة 2023، تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين العراقيين وهم الأكثر احتياجًا حيث انه بسبب معانات الدولة من التدهور الاقتصادي فقد تقدم 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

اسماء المشمولين في الوجبة الخامسة 2023

اعلنت الوزارة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وذلك عبر رابط منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية كما انه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين عبر ثلاث وجبات بسبب زيادة عدد المتقدمين فقد تقدم عدد كبير لرغبتهم في الحصول على مقل هذه المساعدة لمواجهة بعض من الصعوبات في الحياة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

يمكننا الاستعلام ع اسماء المشمولين في الرعاية من خلال الاتي.

الدخول الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

النقر على إرسال طلبي لمنصة مظلتي العراق.

اختار الرعاية الاجتماعية.

حددت الوجبة التي تود استفسار عنها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على استفسار حول أسماء الأشخاص المستفيدين الجدد.

ستظهر لك قائمة تضم جميع الأشخاص المستفيدين وأسماء برامج الرعاية.

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شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

صرحت الوزارة على أسماء الرعاية الاجتماعية كما انه تم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة للإعلان عن أسماء المستفيدين ومنها.