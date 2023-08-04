“الجزارين متغاظين” لحمة بـ 220 جنيه من التموين في هذه الأماكن مبادرة جديدة للمواطنين

قام وزير التموين علي المصيلحي، بالإعلان عن توفير لحمة بـ 220 جنيه من التموين، وذلك بالتعاون مع العارضين في معارض “أهلا رمضان” ومبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، تم توفير كميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة في أروقة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث تأتي اللحوم الطازجة من مناطق مثل السودان وجيبوتي بتكلفة تبلغ 220 جنيهًا، في حين تقدم اللحوم المجمدة البرازيلية بسعر يبلغ 85 جنيهًا لكل طبق يزن 500 جرام، وذلك بطريقة فريدة تتجاوز ما يُعرض على الإنترنت.

لحمة بـ 220 جنيه من التموين

أثناء مشاركته في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يُبث على التلفاز صرَّح وزير التموين، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، بأنه ستتم إدخال أكثر من 26 ألف طن من الدواجن إلى مصر في الفترة المقبلة”، مشددًا على ضرورة عدم تخزين السلع أو شرائها بكميات كبيرة من قبل المواطنين.

لحمة بـ 220 جنيه من التموين بعدما اوضح المصيلحي: “تأتي اللحوم المبردة من تشاد ويتم ذبحها بطرق شرعية، وسعر اللحوم السودانية يبلغ 165 جنيهًا للكيلو”، أكمل وزير التموين: “اللجنة العليا للأمن الغذائي تجتمع بشكل منتظم وتحدد الاحتياجات الملحة في الأسواق”، وأضاف: “تدخلت الدولة لسد احتياجات السوق بعد أزمة نقص المواد الأولية للأعلاف وتأثيرها على إنتاج الدواجن”.

سعر اللحوم ومصير مشكلة العلف

فيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح وزير التموين أنه من المتوقع أن يكون لحمة بـ 220 جنيه من التموين، وأشار إلى أن سعر اللحوم السودانية سيبلغ 165 جنيه للكيلو، وأضاف أن اللجنة العليا للأمن الغذائي تجتمع بانتظام لتحديد الاحتياجات المطلوبة في الأسواق.

فيما يتعلق بتأثير أزمة الأعلاف على قطاع الدواجن، كشف وزير التموين عن نقص في توفر الدواجن نتيجة هذه الأزمات، وأضاف: “تدخلت الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وسد الفجوة الناجمة عن نقص المواد الأولية للاعلاف”.