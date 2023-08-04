“مجموعك في الضياع!” كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة وادبي في كل المحافظات

نحدثكم عن كليات تقبل من 50% حيث يسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن فرص التقديم في الكليات التي تقبل الطلاب الذين حققوا نسبة 50% وما فوق للعام 2023، بهدف زيادة فرصهم في الالتحاق بالجامعة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم قائمة تنسيق الكليات التي تقبل الطلاب بنسبة تبدأ من 50% لعام 2023، والتي تشمل كليات تقبل من 205 درجات كحد أدنى.

كليات تقبل من 50%

اليكم تصفح قائمة بعض المؤسسات التعليمية والكليات التي تقدم تخصصات في مجال التعليم العالي للعام 2023 والتي كليات تقبل من 50%:

– معهد السياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

– معهد الإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

– معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

– الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج.

– كلية الفندقة بالأقصر (إيجوث).

– كلية خدمة اجتماعية أسوان.

– كلية خدمة اجتماعية بورسعيد.

– معهد السياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

كليات ومعاهد في جميع المحافظات

نستكمل الحديث عن كليات تقبل من 50%:

– معهد السياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث).

– كلية تربية رياضية للبنات في قناة السويس بالإسماعيلية.

– كلية تربية رياضية للبنات في الإسكندرية.

– كلية تربية رياضية للبنات في الزقازيق.

– كلية تربية رياضية للبنات في السويس.

– كلية تربية رياضية للبنات في العريش.

– كلية تربية رياضية للبنات في المنصورة.

– كلية تربية رياضية للبنات في المنيا.

– كلية تربية رياضية للبنات في بني سويف.

– كلية تربية رياضية للبنات في جنوب الوادي.

– كلية تربية رياضية للبنات في حلوان بالجزيرة.

– كلية تربية رياضية للبنات في بور سعيد.

– كلية تربية رياضية للبنات في سوهاج.

– كلية تربية رياضية للبنات في طنطا.

– كلية تربية رياضية للبنات في أسوان.

– كلية تربية رياضية للبنات في بنها.

– كلية تربية رياضية في العريش.

– المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية في التجمع الخامس.

– المعهد العالي للحاسب والإدارة في شارع نظم المعلومات الإدارية بالزرقا دمياط.