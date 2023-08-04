“مجموعك في الضياع!” كليات تقبل من 50% علمي علوم ورياضة وادبي في كل المحافظات
نحدثكم عن كليات تقبل من 50% حيث يسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن فرص التقديم في الكليات التي تقبل الطلاب الذين حققوا نسبة 50% وما فوق للعام 2023، بهدف زيادة فرصهم في الالتحاق بالجامعة، وفي هذا المقال، سنقدم لكم قائمة تنسيق الكليات التي تقبل الطلاب بنسبة تبدأ من 50% لعام 2023، والتي تشمل كليات تقبل من 205 درجات كحد أدنى.
كليات تقبل من 50%
اليكم تصفح قائمة بعض المؤسسات التعليمية والكليات التي تقدم تخصصات في مجال التعليم العالي للعام 2023 والتي كليات تقبل من 50%:
– معهد السياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية.
– معهد الإدارة والحاسب الآلي برأس البر.
– معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).
– الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.
– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بالسويس.
– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بحلوان.
– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بسوهاج.
– كلية الفندقة بالأقصر (إيجوث).
– كلية خدمة اجتماعية أسوان.
– كلية خدمة اجتماعية بورسعيد.
– معهد السياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.
كليات ومعاهد في جميع المحافظات
نستكمل الحديث عن كليات تقبل من 50%:
– معهد السياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث).
– كلية تربية رياضية للبنات في قناة السويس بالإسماعيلية.
– كلية تربية رياضية للبنات في الإسكندرية.
– كلية تربية رياضية للبنات في الزقازيق.
– كلية تربية رياضية للبنات في السويس.
– كلية تربية رياضية للبنات في العريش.
– كلية تربية رياضية للبنات في المنصورة.
– كلية تربية رياضية للبنات في المنيا.
– كلية تربية رياضية للبنات في بني سويف.
– كلية تربية رياضية للبنات في جنوب الوادي.
– كلية تربية رياضية للبنات في حلوان بالجزيرة.
– كلية تربية رياضية للبنات في بور سعيد.
– كلية تربية رياضية للبنات في سوهاج.
– كلية تربية رياضية للبنات في طنطا.
– كلية تربية رياضية للبنات في أسوان.
– كلية تربية رياضية للبنات في بنها.
– كلية تربية رياضية في العريش.
– المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية في التجمع الخامس.
– المعهد العالي للحاسب والإدارة في شارع نظم المعلومات الإدارية بالزرقا دمياط.