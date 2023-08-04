Grand theft auto vi .. تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو GTA باخر تحديث للأيفون والاندرويد

تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو GTA باخر تحديث، حازت لعبة جاتا على شهرة كبير حيث انها تعتبر من ضمن أفضل الالعاب الخاصة بالمغامرة وسرقة السيارات، كما ان GTA 5 حصلت على عدد هائل من الشراء، ويرغب الكثير في الاستمتاع بالإصدار جاتا 6، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنزيل لعبة جاتا GTA 6 التحديث الاخير.

فصة لعبة جراند ثفت أوتو GTA

تدور أحداث اللعبة حول بطلين ذكر وأنثى ومن الممكن ان يكونوا أخوين يقومان بعمليات السرقة والسطو وذلك على كل من يسير في المدينة وعلى السيارات ويمكن ان تتشابه لنظام جاتا 5 مع توسيع نطاق اللعبة سيكون اللاعبين منشغلين باستكشافها عدد من الاحداث كما ان بريان زامبيلا لن يلعب دور شخصية جيسون.

كما انه قد الاعلان من قبل الشركة Take-Two المسئولة عن تطوير اللعبة تقدمت بطلب كتابي للفنادق في مدينة ميامي الأمريكية Vice City لاستئجار الفندق من أجل عرض إعلان للعبة بصيف 2023 مما يشير إلى قرب الترويج للعبة.

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تنزيل لعبة Grand theft auto vi

اعلنت شركة Take-Two المشرفة أنها تستعد خلال العام القادم بالقيام بإطلاق عدد من ألعاب الشركات وهي واحدة من أهم الألعاب التي ينتظرها اللاعبين المحبين لها حيث انها م اكثر العاب الشركة شهرة، وأكدت أن اللعبة المستهدفة والتي من المتوقع أن يكون موعد الإصدار خلال 1 أبريل 2024 و31 مارس 2025 حيث يتيح لنا ان يتم تنزيل اللعبة على حسب الهاتف التي يتم التعامل به كما انه يمكننا تحميلها من خلال لينك اللعبة الخاص والاستمتاع بها.