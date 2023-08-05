طريقة استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports لمتابعة كافة المباريات

يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية وذلك بمتابعة أقوى الدوريات الأوروبية، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الايطالي في الوطن العربي إلى جانب دوري الخليج العربي والكثير من البطولات القارية منها دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات الكبرى، وتتمتع القناة بقاعدة كبيرة من الجماهير حيث تنقل القناة الفترة الحالية مباريات تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد للاستمتاع بالمباريات الودية، ونقدم اليكم في خلال سطور التقرير تردد قناة أبو ظبي AD Sports HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تقدم القناة تجربة متميزة لجميع المشاهدين من حيث جودة التصوير فهي ذات جودة عالية HD ومجانية دون تشفير أو تقطيع، كما أنها تقوم بعمل تغطية متميزة لكافة الأحداث الرياضية العالمية من خلال البرامج المتنوعة والتي تتضمن أقوى نجوم التحليل بالعالم العربي، كما تشتمل على أقوى مقدمي البرامج وكذلك المعلقين مثل على سعيد الكعبي وفارس عوض وعامر عبدالله وغيرهم من المعلقين المتميزين، وتبث القناة دون انقطاع على مدار 24 ساعة متواصلة دون تشويش مجانيا دون أي رسوم، وتحرص القناة على احترام العادات والتقاليد العربية وتقوم بتقديم المحتوي الذي يناسب العائلة مع تفاوت الفئة العمرية ولهذا فإنها تحظي بمتابعة الملايين من كل مكان.

تردد قناة أبو ظبي AD Sports

يمكن استقبال التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي النايل سآت من خلال التردد التالي:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات