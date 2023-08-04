الآن ثبت تردد قناة SSC الرياضية السعودية لمتابعة مباريات البطولة العربية

قناة SSC الرياضية السعودية هي إحدى القنوات الرياضية البارزة التي يتابعها عشاق كرة القدم السعودية والآسيوية والعالمية. تقدم القناة تغطية مباشرة لمباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية بالإضافة إلى أهم المباريات العالمية مع فريق من أفضل المعلقين الرياضيين العرب، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها الحصول على كيفية ضبط التردد الجديد لقناه ssc الرياضيه السعوديه وكذلك أبرز المعلقين الرياضيين بها.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية.

تردد قناه ssc: 12418

الاستقطاب أفقي الترميز 27500

معامل التصحيح: 5/6.

بينما على القمر نايل سات التردد 12523

الإستقطاب أفقي بينما معدل الترميز 27500

معامل التصحيح: ⅚.

تردد القنوات على بدر سات

التردد :12418

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 43

الإستقطاب عمودي

ابرز المعلقين الرياضيين قناه SSC:

تضم قناة SSC الرياضية السعودية فريقا من أبرز المعلقين الرياضيين العرب، منهم:

– علي محمد علي: معلق رياضي سعودي متميز، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التعليق على مباريات كرة القدم.

– حازم الزهراني: معلق رياضي سعودي بارز، يتميز بأسلوبه المميز وحماسه أثناء المباريات.

– عصام الشوالي: معلق رياضي مصري، يتمتع بخبرة طويلة في مجال التعليق الرياضي.

– علي سعيد الكعبي: معلق رياضي إماراتي بارز، يتميز بالدقة في التحليل وسرعة البديهة.

– يوسف سيف: معلق رياضي كويتي متمرس، يتمتع بأسلوب شيق وقدرة عالية على نقل المباريات.

وغيرهم الكثير من المعلقين المميزين الذين يقدمون تغطيات رياضية متميزة على القناة.