اسهل طريقة لعمل الآيس كوفي “ستاربكس ودانكن” بصوص الشيكولاتة والكاكاو

أن البحث عن طريقة عمل آيس كوفي ب النسكافيه في فصل الصيف دهون كبيرة جدا ويتم البحث عنها بشكل كبير حيث ان مشروب الايس كوفي يعتبر واحدا من المشروبات المميزة جدا في فصل الصيف بالتحديد لانه يعطي الكثير من النشاط الحيوية للاشخاص وكذلك يعطيهم احساس بالراحة والهدوء لذلك نجد أن البحث عن طريقة عمل الآيس كوفي في الخلاط او بالمضرب تتم بطريقه كبيره وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا اسهل وافضل طريقة لعمل الايس كوفي بطريقه سهله وبسيطه تابعوا معنا.

طريقة عمل آيس كوفي بالكاكاو

أن طريقة عمل الآيس كوفي بدون مضرب تعتبر واحدة من المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الفصل الصيفي وذلك لأن مشروب الايس كوفي يعطي الكثير من الطاقة والحيوية للأشخاص وسوف نوضح لكم الان طريقة عمل الآيس كوفي بشكل سهل وبسيط جدا ونبدا اولا عن طريق المكونات التي يجب أن تكون متوفرة لديك:

ربع كوب لبن .

نصف ملعقه كاكاو.

ملعقة نسكافية .

سكر حسب الرغبه .

كريمة خفق.

مضرب.

أو خلاط.

أو مغلفة قهوة.

طريقة عمل الآيس كوفي باللبن

وهو بالطبع من الأشياء الممثلة في فصل الصيف هو الايس كوفي باللبن وسوف نوضح لكم الان طريقة تحضير الايس كوفي باللبن وهو يأتي على النحو التالي:

اول خطوه من الخطوات تحضير الايس كوفي هو إحضار القليل من الماء ربع كوب من الماء ومعلقة نسكافيه واحدة.

يتم بعد ذلك خفق النسكافيه مع الماء حتى يعطي فوم.

بعد ذلك يتم اضافه ربع كوب من اللبن البارد الى المشروب

يتم اضافة الثلج إلى المشروب.

بعد ذلك يمكن اضافة الكاكاو او الكريمه الخفق على حسب الرغبه.

يتم اضافة السكر ايضا على حسب الرغبه.

بعد ذلك يتم اضافة الثلج ويتم شرب المشروب وهو بارد.

وهنا نكون قد وضحنا لكم طريقة عمل آيس كوفي ستاربكس بشكل سهل جدا وبسيط حيث يمكنك اعداده في المنزل بدون الحاجة الى التوجه الى الكافيهات و المطاعم لطلب كوب من الآيس كوفي بسعر مرتفع ولكن تحضيره في المنزل فإنه يعتبر منخفض التكاليف بدرجة كبيرة جداً لأن كل المكونات المتواجدة في البيت.