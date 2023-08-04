الإشارة الجديدة ..تردد قناة ماجد 2023 نايل سات Majid Kids Tv لأجمل برامج الأطفال الترفيهية والتعليمية

تردد قناة ماجد 2023 نايل سات، وهى التي وجد متابعيها في الأيام الماضية انقطاع البث عنهم مع تعرض البعض إلي تشويش في إشارة القناة ، ونظرا لأنها من اهم قنوات الأطفال حاليا ارتفاع البحث حول الاستعلام عن ترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات من اجل متابعة أطفالهم إلي برامجها وأفلام الكارتون التي تقدمها اليهم على مدار اليوم ، وهو ما سوف نستعرضه إليك تفصيلا من خلال هذا المقال.

تردد قناة ماجد 2023 نايل سات

تقدم قناة ماجد للأطفال محتوى مميز من أفلام الكارتون البرامج الترفيهية والتعليمية إلي الأطفال والتي تناسب كل الأعمار من كل العواصم العربية، وأصبحت في وقت قصير تنافس اكبر القنوات الأطفال في الشرق الأوسط وهى قناة طيور الجنه، لانها تتتبع نفس منهجها في تقدم المحتوى إلي الأطفال، ولهذا استطاعت القناة في وقت قصير من الحصول على أعلي نسب مشاهدة في الوطن العربية واصبح أولياء الأمور يفضلونها إلي أطفال نظرا لأنه تساعد على تنمية المهارات اللغوية والادراكية للاطفاهم كما تأهليهم علميا إلي مرحلة ما قبل دخول المدارس .

تردد قناة ماجد 2023 للأطفال

حدث إشارة تردد قناة ماجد 2023 نايل سات من اجل متابعة مميزة إلي اجمل البرامج الأطفال على بيانات الاحداثيات الجديدة لقناة على الأقمار الصناعية المختلفة التالية:

القمر الصناعي : العرب سات

التردد على 11804.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب الأفقي.

تردد قناة ماجد 2023 على نايل سات.