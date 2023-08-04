تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديد نايل سات لمتابعة أقوى البرامج الوثائقية على مدار اليوم

تصدر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك لأنها من أبرز القنوات العربية التابعة لشبكة قنوات “أبوظبي”، وتبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع دول العالم العربي بجودة عالية الدقة HD بالإضافة إلى جودة قياسية SD، و لهذا سوف نذكر أحدث تردد لها حتى يستمتع الجميع بمشاهدة ممتعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

يتوفر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على الأقمار الصناعية على النحو التالي:

تردد القناة على نايل سات (HD):

الحامل: 7 درجة غرب.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد القناة على نايل سات (SD):

الحامل: 7 درجة غرب.

التردد: 11226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

تردد القناة على عرب سات:

الحامل: 26 شرق.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوحة.

وتم ترويج تردد جديد للقناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب، وهو 11411.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على الأقمار الصناعية

يمكنك اتباع التعليمات الآتية في حالة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023:

قم بتوجيه الريموت كنترول نحو جهاز التحكم في الاستقبال.

افتح قسم الإعدادات الخاص بجهاز التحكم في الاستقبال.

ابحث عن قائمة “التركيب” أو “التثبيت” الخاصة بالأقمار الصناعية.

حدد خيار “بحث” أو “تنزيل” القنوات.

ستقوم الأقمار الصناعية المتاحة بالظهور، اختر القمر الصناعي الذي يُبث عليه جيوغرافيك أبوظبي.

أدخل التردد المناسب لقناة جيوغرافيك أبوظبي حيث يمكنك استخدام التردد 12467 إذا كنت ترغب في مشاهدتها بجودة عالية (HD).

أو يمكنك استخدام التردد 11226 إذا كنت ترغب في مشاهدتها بجودة قياسية (SD).

اضغط على زر “بحث” أو “تثبيت” وانتظر حتى يتم تنزيل وتثبيت القناة على جهاز التلفاز.

بعد اتمام هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة قناة جيوغرافيك أبوظبي على جهاز التلفاز.