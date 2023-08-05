أكتبها صح|خطوة بخطوة تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023| تسجيل الكليات 2023 إلكترونياً| طباعة استمارة الرغبات

كيفية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني…وكيفية تسجيل رغبات المرحلة الأولى بدون أخطاء، وطباعة الرغبات وكافة التفاصيل الخاصة ب تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023 للجامعات يوضحه لكم البديل عبر السطور التالية.

كيفية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

تشمل مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عدة خطوات، يتم في المرحلة الأولى استلام طلبات القبول من الطلاب المهتمين.

ثم يتم تقييم هذه الطلبات وفحصها للتأكد من استيفاء شروط القبول.

بعد ذلك، يتم تحديد المتقدمين المؤهلين لاجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

في المرحلة النهائية، يتم اعتماد الطلاب الذين تم قبولهم وتسجيلهم في الجامعة أو المعهد المناسب.

يتم تنظيم قبول الطلاب في الكليات والمعاهد عبر ثلاث مراحل طبقًا لمجموعهم في امتحان الثانوية العامة عام 2023، وهذه المعلومات تُعلن رسميًا من قِبَل وزارة التعليم العالي، وينبغي على الطلاب متابعتها بعناية.

أم عن الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــا، يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والذي يتم تدوينه على شهادة نجاح الثانوية العامة لعام 2023.

عدد الاختيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني لعملية التنسيق.

يجب على الطالب كتابة 75 رغبة تتعلق بالتنسيق الإلكتروني وفقًا لأولوياته.

عندما نقوم بترتيب الرغبات، يجب علينا أن نلتزم بالقواعد التالية.

تعتمد ترتيب الأولويات على تخصص الطالب في الثانوية العامة، حيث يتم اختيار الكليات المتناسبة مع هذا التخصص، وأيضاً يتم اتباع التوزيع الجغرافي المعتمد في قواعد التنسيق، حيث يتم اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي.

طباعة الرغبات بعد التسجيل

بعدما يدخل الطالب رغباته في التنسيق في المرحلة المحددة، بإمكانه طباعتها والحصول على إيصال يحمل رقماً محدداً، وتاريخ ووقت التقديم، أو يمكنه الاحتفاظ بنسخة من الرغبات على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، حتى يتسنى له العودة إليها وتعديلها في حال الحاجة.

تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل المحددة

حسب وزارة التعليم العالي، فإن الطالب له الحق في تعديل رغباته عدة مرات، وسيتم تنسيق موقفه وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بأحدث تعديل قام به الطالب.

الكلية المرشحة للطالب

يمكن للطالب معرفة الكلية التي يتم ترشيحه لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق. يتم طباعة بطاقة الترشيح ويتوجب عليه التوجه إلى الكلية المحددة لاستكمال الإجراءات المتبقية.

الحدود الدنيا للقبول بالكليات

يختلف الحد الأدنى لقبول الكليات أو المعاهد حسب الاختصاصات العلمي – الأدبي، حيث تتفاوت درجات التنسيق لنفس الكلية وفقًا للاختصاص الأدبي للطالب، عن الطالب المتخصص في الاختصاص العلمي.

على سبيل المثال :

الحد الأدنى لقبول كلية الآدب شعبة علمي 70%

الحد الأدنى لقبول كلية الآدب شعبة أدبي 68%

معرفة الكلية المرشحة

بعد إعلان نتيجة مرحلة التنسيق وتحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في الكليات والمعاهد، سيتوجب على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وطباعة بطاقة الترشيح التي تحتوي على اسم الجامعة أو المعهد الذي قدم إليه. لن يكون بإمكان الطالب إعادة الترشيح مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق. ومع ذلك، يمكنه تقديم طلب لتقليل الانتظام في موعد معلن من وزارة التعليم.

موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب

يتم فتح باب التحويلات في المرحلتين الأولى والثانية معًا، وتُعلن النتائج وفقًا للنسبة المحددة، والتي تبلغ 10٪ من قدرة الكلية على استيعاب الطلاب المحولين. يتم قبول الطلاب في نطاق المنطقة الجغرافية (أ) ولا يُسمح بالتحويل إلا مرة واحدة فقط. بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة،