بالخطوات الصحيحة..رابط تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الأولى” متاح الآن” على موقع التنسيق الإلكتروني

رابط تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الأولى، والتي يتم فتح باب التسجيل اليوم السبت الموافق 5 أغسطس للطلاب الأقسام العلمية بشعبتيها “علوم – الرياضة” والقسم الأدبي وقد حدد وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للتسجيل المرحلة الأولى لتلك الأقسام، وهو ما سوف نعرضه إليكم تفصيلا بالخطوات الكاملة لتسجيل الرغبات للقبول يالجامعات والمعاهد المصرية وسوف نعرض اليك في الأيام المقبلة تنسيق المرحلة الثانية.

رابط تسجيل الرغبات 2023 المرحلة الأولى

حدد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتسجيل بمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والذي جاء على النحو التالي:

الحد الأدنى للطلاب القسم العلمي علوم 88.29%

الحد الأدنى للطلاب القسم العلمي رياضية 83.41 %.

الحد الأدنى لطلاب القسم الأدبي 70.61%

مما يشير إلي انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القمة عن العام الماضي ، نظرا لان الحد الأدنى لهذا العام اقل من العام الماضية ، وهو ما سوف ننقله إليكم تفصيل فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

خطوات تسجيل الرغبات 2023 على موق التنسيق الإلكتروني

قد يجب بعض الطلاب صعوبة في كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني وهو ما نعرضه إليكم بكامل الخطوات الآن: