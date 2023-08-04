اضبط الان تردد قناة كرزة للأطفال الجديد 2023 على النايل سات بالخطوات
اضبط الان تردد قناة كرزة للأطفال الجديد 2023 على النايل سات بالخطوات
تعد قناة كرزة للأطفال من أهم القنوات التي تنقل العديد من البرامج والمشاهد المختلفة للصغار، من أجل الترفيه والتسلية للتناسب مع كل ما يحتاج إليه جميع الأطفال بمختلف أعمارهم، فضلاً عن إذاعتها في تربية الصغار وتعليمهم الكثير من الأشياء الجديدة والمختلفة، وهي قناة كويتية تعد من أشهر وأنجح القنوات المتواجدة على مستوى العالم العربي، لأن بها فريق كبير من المحترفين في مجال الإنتاج والإخراج والتقديم التلفزيوني المختلف، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية ترددها الجديدة وفقًا لأخر تحديث لها وطريقة ضبطها بكل سهولة.
تردد قناة كرزة للأطفال
جاء تردد قناة كرزة للأطفال من أجل مشاهدة أروع وأفضل البرامج الكرتونية المختلفة، والعمل على إذاعة العديد من البرامج التي تساهم في تربية وتعليم الأطفال، وفقًا لما يلي:-
- التردد وهو 11603.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- جودة القناة: HD.
ضبط كرزة للأطفال
يمكن القيام بضبط قناة كرزة للأطفال من أجل القيام بمشاهدة أروع وأفضل المشاهد الكرتونية المختلفة وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-
- في البداية يتم التحكم في جهاز الريموت.
- التوجه مباشرة إلى القائمة الرئيسية للجهاز.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي سواء العرب سات أو النايل سات.
- بعدها يتم إدخال التردد القناة.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بالقناة في الخانات المخصصة لذلك.
- في النهاية يتم الضغط مباشرة على “بحث”.
- ليتم في النهاية ظهور جميع القنوات المتعلقة بالتردد.
- اختيار القناة المناسبة.