epedu.gov.iq رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023، تم تفعيل رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 من قبل وزارة التربية العراقية استعدادا لرفع الكشوف الخاصة بالنتيجة خلال الايام القادمة، حيث أن نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عنها، علما بأن في الوقت الحالي تجرى عمليات الفحص والتدقيق ضمانا ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم، فتابعونا.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

ومن خلال رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 يمكنك معرفة درجاتك في كل المواد الاساسية والغير مضافة للمجموع بعدما يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح التي جائت جيدة بشكل كبير، وناشد الوزير كافة الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بنشر أخبار وروابط كاذبة لها علاقة بنشر النتائج التي ستعلن قبل حلول منتصف الشهر الجاري، واليكم طريقة الحصول على نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بادخل رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم باختيار نتائج الطلاب.

اختر نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم بادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على كلمة تنزيل النتيجة pdf.

ابحث عن اسمك ودرجاتك في الملف الذي قمت بتحميله على جهازك.

نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf

وقريبا سيتم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم pdf بعد الانهاء نهائيا من أعمال التدقيق واعداد كشوف بأسماء الطلاب الراسبين والناجحين ودرجاتهم في كل المواد، وكانت امتحانات السادس الاعدادي قد انتهت في شهر يوليو الماضي دون تسجيل أي شكوى من ورد أسئلة صعبة أو من خارج المنهج، ومن خلال التعليقات أسفل المقال اترك رقمك الامتحاني وشعبتك لنجلب لك النتيجة فورا.