من هناا..رابط التقديم على تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى قسم علمي علوم ورياضة وأدبي

رابط تنسيق الكليات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حتي يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات العلمية والأدبية ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 5/8/2023 وحتى الأربعاء الموافق 9/8/2023 ، حيث يمكن للطلاب إدخال رغباتهم عبر الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني والتي نرصده لكم من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز وكذلك خطوات ادخال الرغبات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي

تنسيق الجامعات المرحلة الاولي ادبي وعلمي 2023

رابط تنسيق الجامعات المصرية ، موقعنا البديل نيوز يهتم بنقل آخر أخبار التعليم وتقديم المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور في جميع المراحل التعليمية ، ولذلك سنقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية والأدبية، بالإضافة إلى رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني حيث يمكن إدخال الرغبات للطلاب الناجحين في نتائج الثانوية العامة 2023.

رابط تنسيق الجامعات المصرية المرحلة الاولي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى لعام 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية. وقد حددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية على النحو التالي:

– للشعبة العلمية (تخصص علوم): الحد الأدنى هو 362 درجة أو أعلى، بنسبة 88.29% أو أعلى، وعدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 22,304 طالب.

– للشعبة العلمية (تخصص رياضة): الحد الأدنى هو 342 درجة أو أعلى، بنسبة 83.41% أو أعلى، وعدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 15,013 طالب.

– للشعبة الأدبية: الحد الأدنى هو 289.5 درجة أو أعلى، بنسبة 70.61% أو أعلى، وعدد الطلاب المقبولين في هذا التخصص حوالي 74,923 طالب.

إجمالاً، سيتم قبول حوالي 112,240 طالب وطالبة في الجامعات في الدورة الأولى من التنسيق، ويمكن للطلاب الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم .

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال رابط موقع التنسيق الالكتروني من هنااا