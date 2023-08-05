ابسط يا عم ولا هتروح ولا تجي اشتري اونلاين الشهادة الدولارية وبفائدة 9% وحوش بالدولار

معاك دولارات تعال أقول ازاي تشتري الشهادة الدولارية وأنت في البيت أونلاين، هل تدرك أثناء وجودك في المنزل أنه بإمكانك شراء الشهادة الدولارية التي أطلقها بنك الأهلي ومصر، والتي توفر فائدة تصل إلى 7% وتدوم لمدة 3 سنوات؟ الطريقة سهلة وبسيطة.. ونقولهالك علشان تنفذها

طريقة شراء الشهادة الدولارية أون لاين

الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع البنك الأهلي أو بنك مصر، ومن ثم تقوم بتعبئة استمارة شراء الشهادة. وذلك يعني أنك ستقوم بكتابة معلوماتك الشخصية ورقم حسابك الذي تود الشراء منه.

ثم يتم قراءة تفاصيل الشهادة بدقة، بما في ذلك نسب العوائد المقدمة ومواعيد صرفها.

ثم، يجب عليك تحويل الأموال التي ترغب في شراء الشهادة بها، وذلك عن طريق إرفاق رقم الحساب الدولي “IBAN” الخاص بالبنك الذي تعمل معه.

إذا كنت خارج مصر ، فيمكنك تنفيذ نفس الإجراءات. وتذكر أن الشهادة الثانية التي تحمل نسبة فائدة 9٪ يتم صرف العوائد المقدمة عليها بالجنيه المصري.

شهادة دولارية البنك الأهلي

تتوفر الشهادة الدولارية في البنك الأهلي، حيث قام البنك الأهلي بتحديد أنواع الشهادة الدولارية، ومن بينها

شهادة الأهلي فورًا الدولارية

شهادة الأهلي فورًا الدولارية وتتميز بأنها لمدة 3 سنوات وتعود بعائد سنوي قدره 9%، وتصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، حيث يتم صرفها مقدما بالجنيه المصري بنسبة 27% من قيمتها طوال فترة الاستثمار، وتسترد قيمتها في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

شهادة “الأهلى بلس” بالدولار

شهادة “الأهلى بلس” بالدولار، فإنها تعتبر شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي قدره 7%، وتأتي في فئة قيمتها 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. يتم صرف العائد كل ربع سنة بنفس العملة الأمريكية، ويمكن الحصول على قرض يصل إلى 50% من قيمة الشهادة بالجنيه المصري، مع حد أقصى قدره 10 مليون جنيه وبفائدة أقل بمقدار 2.25% من سعر الاقتراض لدى البنك المركزي.

أفضل الشهادات الدولارية بنك مصر 2023

تعتبر شهادات بنك مصر الدولارية من أفضل الشهادات الدولارية المتوفرة في مصر، وهذا نظرًا للإعلان الذي قام به البنك عن تفاصيل شهادة ادخار القمة الدولارية وشهادة إيليت الدولارية، حيث تم تحديد مدة اصدار الشهادتين لمدة 3 سنوات وسيكون بإمكان العملاء شراؤهما ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.

شهادة القمة الدولارية

شهادة القمة الدولارية في بنك مصر تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 9%، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. يتم صرف العائد مقدمًا لمدة ثلاث سنوات بنسبة (27%) تراكمية بالجنيه المصري. يبدأ تاريخ صدور الشهادة من اليوم العمل التالي لعملية الإيداع، وهذا يُعتبر أساسًا للعائد والاسترداد. ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادة إيليت الدولارية

شهادة إيليت الدولارية وتتباين عائدها بنسبة 7% سنويًا، وهي متاحة للمصريين والأجانب بقيمة 1000 دولار أمريكي وضعافها. يبدأ تاريخ الشهادة من اليوم العمل التالي للإيداع وهو المعيار لحساب العائد والاسترداد. يتم صرف العائد ربع سنوياً بالدولار الأمريكي، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لهذا النظام.

وقد أعلن بنك مصر عن إمكانية قروض بالجنيه المصري لحاملي شهادة إيليت الدولارية، حيث يمكنهم الحصول على قرض يصل إلى 50% من قيمة الشهادة المستردة، بحد أقصى قدره 10 ملايين جنيه، وسيتم استرداد الشهادة بالدولار الأمريكي وفقًا للشروط والأحكام التنظيمية المعمول بها.