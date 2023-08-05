كليات تقبل من 55% علمي علوم 2023 جميع المعاهد والكليات الخاصة التي تقبل بأقل المجاميع

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بدأ الكثير من الطلاب والطالبات يبحثون بشكل مستمر عن الكليات التي تقبل من مجموع 55% فأقل، فضلاً عن أن هناك العديد من الكليات والمعاهد الخاصة التي تقبل من هذا المجموع وأقل من ذلك بكثير، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم، لكي يتعرف عليه الجميع.

كليات ومعاهد تقبل من 54%

جاءت أهم الكليات والمعاهد التي تقبل من مجموع 54% وفقًا لأخر تنسيق تم تحديثه، على النحو التالي:-

كيلة تربية تعليم ابتدائي في قناة السويس.

تربية مطروح.

تربية السويس.

تربية رياضية العريش.

خدمة اجتماعية.

دار العلوم انتساب في المنيا.

دار علوم انتساب أسوان.

كلية الزراعة في الفيوم.

زراعة شبين الكون.

سياحة وفنادق اسكندرية.

سياحة وفنادق في المنصورة.

كلية سياحة وفنادق في المنيا.

المعد العالي للغات بالسادس من أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.ز

الفراعنة العالي في سقارة.

كليات ومعاهد تقبل من مجموع أقل من 55%

ومن بين الكليات والمعاهد التي قامت بتوضيح تنسيقها مؤخرًا لتقبل من مجموع أقل من 55%، وفقًا لما يلي:-