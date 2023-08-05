تردد قنوات beIN SPORTS الجديد 2023 على النايل سات || القنوات الناقلة لمباراة الدرع الخيرية بين الأرسنال والسيتي غدا

مع اقتراب انطلاق سباق الدوري الإنجليزي الممتاز يزداد البحث عن تردد قنوات beIN SPORTS الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات، وذلك لضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة نتائج الجولات وترتيب أندية البريميرليج عبر القنوات المفتوحاة لمجموعة beIN العالمية المسئولة عن نقل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، ومن المنتظر أن تبدأ في السادسة من مساء الغد الأحد أولى مباريات كرة القدم في إنجلترا وهي مباراة كأس الدرع الخيرية التي تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد وهو فريق مانشستر سيتي وأرسنال وصيف البريميرليغ، وسوف تكون المباراة منقولة في بث مباشر من ملعب ويمبلي الشهي أقدم ملاعب كرة القدم في العالم عبر قنوات بي إن سبورتس اتش دي 1.

تردد قنوات beIN SPORTS الجديد

وتأتي باقة قنوات beIN SPORTS الجديد على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

التردد 11856.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 29700.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

موعد مباراة الدرع الخيرية بين السيتي وأرسنال

وبحسب الجدول المعلن من قبل رابطة الأندية الإنجليزية، فإن مباراة الدرع الخيرية التي ستجمع بين مانشستر سيتي بطل البريميرليغ وأرسنال بصفته وصيف الدوري الإنجليزي بعدما نجح مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني جوارديولا في حصد الثلاثية التاريخية وهي الدوري وكأس الاتحادودوري أبطال أوروبا، سوف تكون المباراة في الساعة السادسة مساء الأحد.

موعد بداية الدوري الإنكليزي الممتاز

وسوف ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم بمباراة مانشستر سيتي مع العائد حديثا للدوري الإنجليزي نايدي برنلي، على أن يبدأ الدوري الإنجليزي رسميا يوم السبت القادم والذي سيحمل شعار السبت الممتاز عبر قنوات beIN الذي يوافق 12 من أغسطس.