“بنزين 92 و 95 و80 وصل لكام” أسعار البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 1%

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة …. بنزين 95 بلغ سعر البنزين في الوقت الحالي 11.50 جنيه للتر الواحد، وذلك بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، توجد حالة استقرار في أسعار البنزين اليوم، ومن المتوقع أن تقوم لجنة التسعير باتخاذ قرار بشأن رفع سعر البنزين أو تثبيته خلال اجتماعها في شهر أكتوبر المقبل.

سعر البنزين اليوم بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، ينتظر السوق المحلي إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال الربع الثالث من عام 2023، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر لربط أسعار الوقود في مصر بالأسواق العالمية.

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة

ومازالت تشهد أسعار البنزين في الأسواق المصرية، توجد حالة من الاستقرار بمختلف أنواعها، وسجلت أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

8.75 جنيه (0.2827 دولار) هو سعر لتر البنزين 80.

10.25 جنيه هو ثمن التر البنزين 92، ويعادل 0.3312 دولار.

تبلغ تكلفة لتر البنزين 95 حوالي 11.50 جنيه مصري، الذي يعادل تقريباً 0.3716 دولار.

سيتم تثبيت سعر بيع طن المازوت للاستخدامات غير الكهربائية والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه (193.85 دولار) للطن.

زيادة سعر السولار

سعر البنزين اليوم بعد أن قام البنك المركزي بتوجيه قرارات برفع سعر الفائدة، قررت محافظة أسيوط أن تزيد سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، مما يؤدي إلى أن يصبح سعر بيعه في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر.

تأثير قرارات البنك المركزي على زيادة أسعار الوقود.

بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس، قرر البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي 1%، وهذا يتعارض مع توقعات المصرفيين.

في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، حيث وصل إلى 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

و يترقب العديد من المواطنين إعلان الأسعار الجديدة للوقود والغاز الطبيعي المسال وأسطوانة الغاز 2023 خلال الأيام المقبلة، وخاصةً وأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي.