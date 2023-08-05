الهزار وقته خلص.. البطاقة الشخصية تعرضك للحبس + غرامة 1000 جنيه في هذه الحالات

البطاقة الشخصية تعرضك للحبس وغرامة 1000 جنيه تعاقب قانون الأحوال المدنية المواطنين بعقوبات متنوعة في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بالبطاقة الشخصية، نتيجة استغلال البعض لها في أغراض غير قانونية نظرًا لأهميتها كوثيقة رسمية. يأتي هذا القانون مصحوبًا بإرشادات مفيدة للمواطنين تساعدهم على تجنب هذه المخالفات، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بالإضافة إلى فرض غرامات تتراوح بين 50 و1000 جنيه، وتختلف هذه العقوبات حسب طبيعة المخالفة التي يرتكبها الفرد صاحب بطاقة الرقم القومي.

غرامات البطاقة الشخصية

بموجب قانون الأحوال المدنية، يُفرض غرامة على تأخر إصدار البطاقة الشخصية بمبلغ 100 جنيه في حال بلوغ الشخص 15 عامًا و6 أشهر ولم يتم إصدارها من قبل، ويتم فرض هذه الغرامة عند إصدار البطاقة الرقمية الأولى، بالإضافة إلى ذلك، يُفرض بموجب القانون غرامة قدرها 100 جنيه في حال الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل باستخدامها.

قبل معرفة غرامة البطاقة الشخصية تعرضك للحبس وغرامة 1000 جنيه، وفيما يتعلق بتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية صلاحيتها، يُفرض القانون غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديدها بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع إمكانية تقديم طلب تجديد خلال مهلة 3 شهور.

غرامه عدم تحديث بيانات البطاقه الشخصية

تفرض اللوائح القانونية عقوبة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الحدث المطلوب التحديث له، مثل حالات الزواج أو التغيير في محل الإقامة أو الحالة الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا بموجب القانون في حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي كبديل للبطاقة المفقودة أو التالفة خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.

البطاقة الشخصية تعرضك للحبس وغرامة 1000 جنيه

تقتضي العقوبات القانونية معاقبة الأفراد الذين يستخدمون بطاقة شخصية لشخص آخر بالحبس، البطاقة الشخصية تعرضك للحبس وغرامة 1000 جنيه، وعدم تطبيق هذه العقوبات والرفض تشمل هذه المعاقبة عقوبة الحبس التي لا تقل مدتها عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، كما يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يساعده في استخدام بطاقته بتواطؤ معه.