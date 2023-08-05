بتوع بحري يخلوا بالهم للاجهزة الكهربائية تبوظ .. مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، زاد عدد المواطنين الذين يقومون بعمليات بحث عن جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية بعد إعلان مجلس الوزراء عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من شهر أغسطس الحالي، حيث ستتوقف الكهرباء لمدة ساعة واحدة في كل منطقة، حيث يقدم لكم موقع ” البديل” خطة لتقليص استهلاك الكهرباء في كل منطقة وحي في محافظة الإسكندرية، وذلك وفقًا لما تم نشره على الصفحة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تم تقسيم الإسكندرية إلى خمسة قطاعات رئيسية، موزعة على أربع مجموعات. وجاءت جدولة تخفيف الأحمال على النحو التالي:

جدول قطع الكهرباء في الإسكندرية

هذه وقد تم وضع جدول لتقليل أعباء الكهرباء في محافظة الإسكندرية، حيث يمكن للمواطنين حالياً، الحصول على معلومات حول فترات توقف التيار الكهربائي في مدينة عروس البحر خلال شهر أغسطس 2023، حيث يقدم الإشعار أن جدول تقنين التيار الكهربائي سيبدأ في الأول من شهر أغسطس وسيستمر لعدة أشهر للمحافظة على الطاقة في جميع محافظات الجمهورية، وتقرر أن يكون انقطاع الكهرباء ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى انتصاف النهار. وقد تم التنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول بهذا الصدد.

سبب انقطاع الكهرباء في مصر

بدأت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر في السابع عشر من يوليو الماضي بسبب الموجة الحارة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة والضغط المفرط على تشغيل المحطات، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الكهرباء. وانتقل مجلس الوزراء إلى وضع خطة لتخفيف الأحمال، ومن المتوقع أن تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي بحد أقصى منتصف شهر سبتمبر، مع احتمالية التقليل من فترات الانقطاع إذا تحسنت حالة الطقس.