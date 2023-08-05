احصل على الوظيفة في ثواني..رابط التعيين فى الدفاع المدني 1445 فتح باب التقديم على الوظائف المدنية

رابط التعيين فى الدفاع المدني، يحتل رابط التعيين في الدفاع المدني السعودي الصدارة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بعد أن شهد إقبالًا كبيرًا عليه خلال الساعات السابقة. وذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة عن توافر فرص عمل فيها للشباب والفتيات، وتأسست هذه الجهة العريقة منذ عام 1343هـ، بهدف حماية السكان وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جميع المخاطر التي قد تواجهها، مثل الحرائق والكوارث والأحداث المفاجئة. وبعد ذلك، يكمن الهدف العام للدفاع في حماية مصادر الثروة في زمن السلم وأثناء الحرب، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

رابط تقديم وظائف الدفاع بمنصة جدارة

يتم تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة عبر الوصول إلى منصة التعيين الوطنية “منصة جدارات”، على أن يتم اختيار “الإعلانات الوظيفية” بعد التحقق من تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح. في حالة عدم مصداقية البيانات المدونة، سيتم استبعاد الطلب في أي مرحلة محددة من عملية التعيين، أعلنت الوزارة أن آخر يوم لتقديم الطلبات هو الخميس، الموافق 2023/08/03 ميلاديًا، حيث تقدمت المديرية العامة بعشر وظائف للرجال والنساء في قطاع الدفاع، وبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الإثنين السابق الموافق 13 من شهر محرم، ومن المخطط أن ينتهي التقديم يوم الخميس القادم الموافق 16 محرم. ووُجِدَ أنه يجب التقديم عبر منصة “جدارات”، والتي تُعَد منصة التعيين الموحدة في المملكة العربية السعودية.

وظائف الدفاع المدني لعام 1445

تستهدف وظائف الدفاع المدني لعام 1445 الفئات التالية، وذلك بناءً على تصريح من جهة الدفاع المدني حول الأفراد المستهدفين للتوظيف، والإشارة إلى أهمية التأكد من دقة البيانات المدونة في السير الذاتية، حيث يتم إجراء عملية مطابقة وفي حالة وجود تضارب يتم رفض الطلب، وتتضمن تلك الفئات ما يلي: