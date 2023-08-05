هتتفرج على أفضل الأفلام على مدار اليوم وكمان طفلك مش هتشيل همه من الآن.. تردد قنوات العمدة الجديد على النايل سات

تردد قنوات العمدة الجديد، البحث عن تردد قناة العمدة الجديد ازداد بشكل كبير في الفترة الأخيرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث أصبحت هذه القناة معروفة وشهيرة بسبب تقديمها العديد من الأفلام المتنوعة سواء كانت مصرية أو عربية، لقد نالت إعجاب العديد من المشاهدين في وقت قصير ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية ضخمة، إضافةً إلى ذلك، فإنها تقدم أيضًا الأفلام الإنجليزية والحصرية. لذلك، فمن المهم أن نتعرف على أهم المعلومات حول قناة العمدة.

تردد قناة العمدة الجديد ALOMDAH

إذا كنت ترغب في تثبيت تردد قناة العمدة الجديدة، لتتمتع بمشاهدة العديد من الأفلام العربية والأجنبية المميزة، بالإضافة إلى أنها تعتبر قناة رائعة للأطفال أيضًا، حيث تعرض الكرتون المدبلج. وفيما يلي سنتعرف على التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وبعض المعلومات المتعلقة بها.

القمر: النايل سات.

تردد القناة: 11603.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 2750٠

تصويب الخطأ: ٥/٦.

جودة القناة: sd.

مميزات قناة العمدة

تتمتع قناة العمدة بعدد كبير من المزايا الرائعة التي يقدرونها العديد من المتابعين والناشطين في القناة، وذلك بسبب توفيرها محتوى ممتاز ومميز لمختلف الفئات العمرية سواء كانوا أطفالاً أو بالغين، وفيما يلي سنستعرض أهم مميزات القناة، حيث تسعى القناة لإرضاء وإشباع جميع الأذواق، وذلك بهدف عدم الاقتصار على نوع واحد فقط، لذا فإنها تهتم بتنويع المحتوى باستمرار.

وأيضا اعلاناتإعلانات الفواصل في القناة تكون قصيرة جدًا وغير مزعجة للمشاهدين، حيث يتم عرض الأفلام المتاحة بدون أي فواصل إعلانية لضمان عدم الشعور بالملل، للقناة أيضًا حصة حقوق ممتازة لعدد كبير من الفنانين.

بينما وضعت القناة تركيزاً على الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة من خلال الصوت والجودة العالية، تتميز القناة أيضاً بفريق عمل ضخم واستثنائي من الصحفيين الذين يتميزون بالاهتمام والمصداقية في العمل، يُقوم ضبط التردد على الجهاز بشكل كامل ومجاني، وتتمتع القناة بمتابعة طوال اليوم أيضًا وبشكل مجاني.