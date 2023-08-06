كليات تقبل من 64 علمي علوم 2023.. لو جايب 60 وطالع اختار ما بين 15 كلية ومعهد

يرتفع الآن معدلات البحث عن كليات تقبل من 64 علمي علوم 2023 وذلك بعد إعلان الوزارة عن فتح باب التنسيق، بدءًا من يوم غد وحتى التاسع بشهر أغسطس، وبإمكان الطلاب خلال هذه الأيام أن يسجلوا الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى، ثم بعد ذلك تنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة الثانية تليها الثالثة، وبالتالي يبحث الطلاب من الآن كيف يمكنهم أن يجدوا كليات توافق هذا المجموع فهم يقلقوا بهذا الشأن، فلا داعِِ للقلق.

كليات تقبل من 64 علمي علوم 2023

هناك الكثير من الطلاب لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على مجموع مرتفع، ولذا يبحثون عن تنسيق الكليات التي يمكنهم دخولها من 64% خلال هذا العام، ولقد قال وزير التعليم بأن النسب المئوية الحاصل عليها الطلاب خلال عام 2023 أقل من الحاصل عليها الطلاب 2022، وتوجد أعداد من الكليات يسعى الطلاب للالتحاق بها من الشعب العلمية بمجموع 64%، وإليكم هذه الكليات والمعاهد التي يمكنك اختيار الأنسب لك وهي كالآتي: