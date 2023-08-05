أمن مستقبلك ومستقبل اولادك.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 طرح جديد في 14 مدينة

حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي هي من أكثر الأخبار الرائجة في مصر وهي التي قدمتها الدولة للشباب بجهود أقل، حيث تساهم هذه الإسكانات في مساعدة عدد كبير من الشباب في الحصول على الشقق التي يحتاجونها، يمكننا ملاحظة أن هذه الشقق تتمتع بسعر منخفض بشكل كبير، وأن عملية الحصول على هذه الشقق تكون سهلة، في عام 2023، ستتاح فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في 14 مدينة، في إعلان جديد، بإمكانك الحصول على وحدة سكنية من هذه الشقق بسهولة عن طريق مجموعة قليلة من الخطوات، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

عليك أولاً أن تدخل إلى الموقع الرسمي الذي ينتمي لوزارة الإسكان الاجتماعي.

عند الدخول، قم بالنقر على عبارة “مشروع الإسكان الاجتماعي” ثم اضغط على عبارة “التسجيل”.

سيظهر لك مجموعة من المواد، قم بإدخال جميع بياناتك في هذه الحقول، ثم اضغط على زر تأكيد.

عندما تظهر لك، يتعين أن تحتفظ برقم المشروع الخاص بك حتى تنفذ عملية الاستعلام.

شروط الحصول على شقق في الإسكان

لكي تستطيع الحصول على شقق، يجب أن تتوفر لديك مجموعة من المتطلبات، ومن بين هذه المتطلبات يجب أن تتوفر الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من جنسية مصرية، ويتطلب أيضًا أن يكون لديه أبوان مصريان.

يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم في هذه العملية بين سن 21 و 50 سنة، ويشترط ذلك أثناء تقديم الطلب وليس عند استلامه.

ينبغي أن لا يكون الشخص نفسه أو أي فرد آخر في العائلة استفاد من دعم عقاري من الحكومة سابقًا.

الاستعلام عن القبول في الإسكان الجديد

بإمكانك التحقق من القبول في الإسكان الجديد بعدد قليل من الإجراءات السهلة، حيث تتضمن الخطوات التالية: