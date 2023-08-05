فك زنقتك في ثواني ..خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي 1445

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، يمكنك التقديم بطلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، حيث أعلن الديوان الملكي في الأردن عن إجراءات تقديم المساعدات لمجموعة محددة من الأشخاص مع وجود شروط ومستندات مطلوبة للتقديم. تم ذلك بعد ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب التضخم وتأثير فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر في الأعمال للكثير من الأشخاص، وجاءت التفاصيل على النحو التالي.

كيف يمكن الحصول على المساعدات التي تقدمها الديوان الملكي الهاشمي؟

إذا كنت ترغب في تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي يجب عليك اتباع الإرشادات التالية.

أولا، يجب عليك تقديم طلبك المكتوب مباشرة إلى الديوان الملكي الهاشمي من هذا الموقع.

يجب عليك التعبير عن حاجة الأسرة للحصول على المساعدة المالية من خلال خطابك.

تحقق من وجود التحية الموجهة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، ثم قدم السبب والمبررات للحصول على المساعدة.

من فضلك، قم بوضع تعابير الامتنان إلى جلالة الملك لغرض الموافقة على الطلب، مع ذكر اسمك ورقم هاتفك والبريد الإلكتروني، ثم قدم الطلب.

فيما يتعلق بمواعيد العمل في المكاتب، تكون من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساءً، ويكون هناك إجازة في نهاية الأسبوع.

شروط الحصول على الدعم من الديوان الملكي

قام الديوان الملكي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على طلبات المساعدات، وهذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون الأشخاص الذين يتقدمون للمساعدة من الجنسية الأردنية وأيضًا المقيمين بشكل دائم في الأراضي الأردنية.

تتمثل الحاجة الماسة في تقديم أسباب المساعدة وتوفير جميع الوثائق المطلوبة للتحقق منها.

ما هي الحالات التي تستحق الدعم الملكي المقدم

وقد قام الديوان الملكي بتحديد الحالات التي تستحق دعمًا من الديوان الملكي على النحو التالي: