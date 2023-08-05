قانون العمل الجديد أصبح حديث الشارع المصري بسبب قرار.. حصول الموظفين على فلوس بدل الإجازات.. خبر سار من وزارة العمل لجميع الموظفين في القانون الجديد

قانون العمل الجديد، أعلن قانون الخدمة المدنية الجديد عن مجموعة من المزايا والتسهيلات لجميع الموظفين العاملين في الإدارة الحكومية، وخاصةً أولئك الذين يتم إحالتهم للتقاعد. يحق لهم الحصول على مبلغ نقدي يعوض إجازات العمل المعتادة والتي لم يستفد منها الموظفون قبل انتهاء فترة خدمتهم، سنتعرف على الكثير من الأمور المهمة في هذا الموضوع، فالرجاء متابعتنا، حيث جاء على النحو التالي.

كيفية حساب التعويضات المالية للإجازات؟

وفقًا لنص المادة رقم 71 من قانون الأحوال المدنية، يُعتبر للموظف الحق في أخذ تعويض مالي عن رصيد إجازاته العادية عند انتهاء خدمته، ويتم احتساب هذه التعويضات استنادًا إلى الراتب الأساسي للموظف، بغض النظر عن البدلات الخاصة التي كان يتلقاها العامل حتى تاريخ تطبيق هذا القانون، يحق لحمَلةٍ للمناصب الرسمية الاحتفاظ بوظائفهم حتى نهاية فترة توليهم لتلك الوظائف أو حتى بلوغهم سن التقاعد، أيهما يأتي أولًا.

قانون الخدمة المدنية

وفقًا للقانون الخدمة المدنية، تم تحديد الحد الأقصى للحصول على تعويض مالي بديل للإجازات بمدة 790 يومًا خلال فترة خدمة الموظف، يُلاحَظ أن هذا القانون يسمح لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالحصول على تعويض نقدي لإجازاتهم السنوية بعد التقاعد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، نظرًا لأن هذا حق طبيعي لهم.