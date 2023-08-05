قانون العمل الجديد.. وزارة القوى العاملة تعلن .. الموظفين هيشتغلوا 3 أيام بس في الأسبوع ولكن بشروط .. أعرف التفاصيل الآن

قانون العمل الجديد وايضا وزارة القوى العاملة من أكثر ما يتم نشر أخبار عنهم بسبب القوانين الجديدة التي تقوم بإنشائها لصالح العامل أو الموظف، حيث تبحث الدولة المصرية عن توفير الارتياح لموظفيها نظراً لبعض الظروف التي يتعرض لها الموظف، ولذلك، تقوم الدولة بوضع العديد من القوانين الجديدة لضمان راحة ورفاهية المواطنين، مثل قوانين التقاعد والخدمة لموظفي الجهاز الإداري والمؤسسات الأخرى التابعة له، وقد عملت الدولة على تقليل أيام العمل للموظفين من الأسبوع كله إلى ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

مع خفض جزء من الراتب الشهري بنسبة مئوية، وكذلك تقليل أنواع الإجازات المختلفة. ويحق للمواطن أن يرفض أو يقبل هذه الشروط والأحكام المتعلقة بالانضمام إلى وظيفة جديدة مع أيام العمل القليلة، لذا، من خلال هذا المقال، سنتعرف على القانون الجديد وسنوضح لكم التفاصيل.

أهم شروط العمل لمدة ثلاثة أيام فقط

يمكنك أخذ 65% من قيمة الإجازات المختلفة والرواتب الشهرية وفقًا لما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية للخدمة.د، هذا القانون يحدد تقليل عدد ساعات العمل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، شريطة الحصول على نسبة 65% من قيمة الإجازات والرواتب.

الحصول على 65٪ من الرواتب والإجازات

وفقًا للمادة 147 في اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة، يُسمح للموظف بالعمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بغض النظر عن أيام الأسبوع التي يعمل فيها، ويُمنح نسبة 65% من الإجازات الاعتيادية والمرضية والرواتب الشهرية.

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