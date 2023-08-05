وزارة التربية والتعليم تجيب عن .. متي تبدأ المدارس في مصر 2024 موعد بداية الدراسة ودخول العام الجديد.. مفضلش كتير

متي تبدأ المدارس في مصر، ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بفارغ الصبر مواعيد بدء الدراسة في مصر لجميع المدارس والجامعات، من المقرر أن تحدد وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات تواريخ بداية الدراسة، وعلى الطلاب أن يتابعوا الأخبار الأخيرة من هذين الجهتين فقط ويتجنبوا الشائعات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم حتى الآن تحديد مواعيد بدء الدراسة في المدارس والجامعات، وسيتم الإعلان قريبًا عن المواعيد الرسمية لبدء العام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، وذلك بناءً على الخطة الزمنية التي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك عبر بيان رسمي، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي.

موعد بدء الدراسة في مصر

حتى الآن، لم يتم الكشف مباشرة عن خطة بدء الدراسة في المدارس والجامعات لجميع المراحل التعليمية، سواء كانت في المراحل العادية أو اللغات. سيتم الإعلان عن مواعيد بدء الدراسة بمجرد وضع الخطة الزمنية، ونتوقع أن تعلن هذه الأخبار قريبًا بمشيئة الله.

عادة ما يكون بداية العام الدراسي في المدارس في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر كل عام، ولكن يمكن تغيير هذا التاريخ مسبقًا أو لاحقًا في هذا العام، قد يتم تأجيل بداية الدراسة قليلًا لشهر أكتوبر، كما حدث في أعوام سابقة، ومن الممكن أيضًا أن يبدأ العام الدراسي قبل هذا التاريخ، سيتم الإعلان عن الموعد النهائي رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بقراراتها المتعلقة بجميع مراحل التعليم في المدارس العامة واللغات أيضًا.

جدول بدء الدراسة في الجامعات للعام 2024

لم يتم الإعلان الأخير أيضًا عن مواعيد الدراسة في الجامعات، ولكن من المعتاد أن تكون في شهر أكتوبر من كل عام، ومع ذلك، هذا الإعلان ليس قطعيًا، يمكن تغيير بداية مواعيد بداية الدراسة هذا العام، فهذه المعلومات تتم تحديثها سنويًا، من الأفضل أن ننتظر إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن التوقيت النهائي للعام الدراسي الجديد.