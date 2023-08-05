وزارة التعليم تعلن..موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية.. أيام والإجازة تخلص ألحق روق على نفسك

موعد بداية العام الدراسي الجديد في السعودية، شهدت الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات في المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية انتهاءا قريبا، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد قريبا، تمتد هذه الإجازة من 22 يونيو إلى أغسطس، حيث كشفت وزارة التعليم السعودية عن جدول الدراسة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 م / 1445 ه، الذي يتضمن تحديد تواريخ عودة المعلمين، وبداية الدراسة للطلاب.

وانتهاء العام الدراسي المقبل، وبداية العام الدراسي اللاحق، ووفقًا لتقرير “تعليم السعودية”، من المقرر أن يستأنف المعلمون عملهم في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد 13 أغسطس الحالي، والذي يوافق 26 محرم 1445 هجريّة.

موعد بداية العام الدراسي 2024 في السعودية

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سوف تبدأ المدارس في المملكة العربية السعودية استقبال الطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 حسب التقويم الميلادي، وفي تاريخ 4 شعبان 1445 هجري، بحسب التقويم الدراسي المُعتمد من وزارة التعليم السعودية، سيُنهى العام الدراسي المقبل في تاريخ 10 يونيو 2024، الذي يوافق 1445/12/4هجريًا، سيبدأ العام الدراسي 2024-2025 م / 1446 هـ في تاريخ 18 أغسطس عام 2024 ميلاديًا، ما يعادل 14 شوال عام 1446 هجريًا.

العام الدراسي الجديد في السعودية

استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وصلت إلى مستودعات إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، في الأول من أغسطس الحالي، دفعة جديدة من المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمتوسطة، وعلى جانبهم، قام الأشخاص المسؤولين عن المستودعات بتلقي المواد الدراسية والحفاظ عليها؛ استعدادًا لنقلها إلى مكاتب التعليم والمدارس، وتسليمها للطلاب بعد بدء العام الدراسي.

العام الدراسي 2024 في السعودية

من المتوقع أن يشهد العام الدراسي القادم في المملكة العربية السعودية تطورات مهمة، منها السماح للمعلمات بتدريس الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تعليم الموسيقى وتعلم اللغة الصينية، وزراعة الأشجار في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في الفصول، وتأسيس فروع للجامعات والمدارس العالمية.