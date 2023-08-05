نظم وقتك واعمل اللي عاوزة من الوقتى عشان خلاص هانت..متي موعد بدء الدراسة والعام الدراسي الجديد في مصر والمملكة العربية السعودية

متي موعد بدء الدراسة والعام الدراسي، حيث يعد توقيت بدء الدراسة والعام الدراسي هما مواضيع مهمة للكثير من الأشخاص. يتمنى العديد من الأفراد أن يعرفوا متى يبدأ العام الدراسي 1445/2024 في مصر والمملكة العربية السعودية. وبما أن بداية السنة الدراسية على الأبواب، فقد بدأت جميع الوزارات التحضيرات لاستقبال العام الجديد من خلال تسجيل التلاميذ في المدارس الابتدائية والروضات، تختلف أوقات بداية السنة الدراسية من بلد إلى آخر، وستتعرف على تفاصيل بداية السنة الدراسية بالتفصيل في الجمل التالية، تابعونا لمعرفة المزيد.

متي موعد بدء الدراسة والعام الدراسي الجديد

هذه وسوف يتم بدء العام الدراسي الجديد 1445 في المملكة العربية السعودية في موعده المحدد، حيث أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول السنة الدراسية المقبلة، بهدف إطلاع كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الذين يهتمون بمعرفة بداية العام الدراسي، فإن هذه المواعيد الهامة تعطيهم فرصة للتحضير للسنة الدراسية، حيث يتم تحديد جدول السنة الدراسية الذي يحتوي على جميع المواعيد المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، بما في ذلك بداية ونهاية الفصول الدراسية، والخطة الدراسية وبداية اليوم الدراسي وفترة الساعات الدراسية والإجازات على مدار السنة الدراسية. وتكون المواعيد كما يلي:

في ٤ ذو الحجة تم إجراء آخر الاختبارات للتلاميذ.

وبدأت إجازة نهاية العام لجميع الطلاب في الخامس من ذو الحجة.

يستمر مدة العطلة لمدة حوالي شهرين، يبدأ النصف الأول في بداية شهر صفر ويتبع النظام الثلاثي للفصول.

مدة الدراسة هي ثلاثة عشرة أسبوعًا، وعدد أيام الدراسة الفعلية هو مائة ثلاثة وتسعين يومًا، وتبلغ مدة العطلات التي تمت تنظيمها من قبل الوزارة خمسة وستين يومًا.

موعد العام الدراسي في مصر 2024

يتوقع الطلاب وعدد من أولياء أمورهم جدول بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في المدارس والجامعات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن التوقيت الزمني وتحديد مواعيد بدء الدراسة في الأيام القادمة، قد يبدأ في الأول من أكتوبر عام ٢٠٢٣ وسوف تحدد وزارة التعليم الوقت الرسمي في الفترة القادمة. من المتوقع أن يعلن رسميًا عن بداية العام الدراسي الجديد في يوليو الحالي، حيث سيتم بث جدول العام الدراسي وجدول الفصلين بالإضافة إلى جدول العطلات وأيام الحضور الفعلية للطلاب في المراحل الثانوية والمتوسطة.