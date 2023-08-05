عشاق الطبخ في قمة سعادتهم من الآن .. ترددات قنوات الطبخ الشهيرة المجانية على القمر الصناعي

ترددات قنوات الطبخ، يعد التلفزيون العربي واحدًا من وسائل الإعلام المؤثرة في حياتنا، وتتضمن ترددات قنوات الطبخ الشهيرة دورًا هامًا في ذلك، يقدم التلفزيون لنا تجربة ممتعة وفريدة، حيث تقوم القنوات الفضائية المعروفة بإثبات أهميتها من خلال عرضها محتوى متنوعًا ومشوقًا يستقطب عددًا كبيرًا من المشاهدين والمتابعين، ومن بين تلك القنوات نجد قنوات الطبخ، حيث توفر محتوى متميزًا ومتنوعًا، يحب النساء تحضير أشهى وأطيب الأكلات في منازلهن، وكذلك ابتكار أطباق جديدة، ويتعرفن على تلك الأطباق الجديدة من خلال مشاهدة قنوات الطبخ الشهيرة، لمعرفة الترددات كاملة تابع السطور المقبلة.

ترددات قنوات المطبخ

يمكنك الآن معرفة أفضل ترددات قنوات المطبخ، حيث جاء على النحو.

أولا تردد قناة CBC سفرة

هذه وقد يحتوي هذا التجمع على مجموعة كبيرة من الطهاة من داخل وخارج مصر، حيث تعرض أهم برامج الطبخ على شاشتها، مع التركيز على تقديم النصائح لسيدات المنازل في جميع البلدان العربية. جميع البرامج تقدم إذاعة كاملة ومباشرة للطهاة، حيث يشارك كل شيف وصفته مع المشاهدين ويستجيب للاتصالات المباشرة التي ترد من خلال الأرقام المخصصة للبرنامج. تردد قناة سي بي سي سفرة هو كالتالي:

سيتم كتابة القمر الصناعي الذي يتناسب مع هذه الترددات: نايل سات.

يتم تدوين تردد قناة سي بي سي سفرة على النحو التالي: 11785.

بالإضافة إلى تنفيذ قمة الجهد V.

يجب كتابة تصحيح الخطأ التالي بالشكل التالي: ستة خمسمج واحد.

يتم كتابة معدل الترميز التالي : 27500.

تردد قناة بانوراما فود

تعد قناة بانوراما فود، التي تنتمي إلى مجموعة بانوراما، هي واحدة من القنوات الأكثر شهرة، تأسست في عام 2005 وتعتبر واحدة من أبرز قنوات الطبخ في مصر. تقدم برامجها طوال اليوم بشكل مستمر، سواء كانت بث مباشر أو إعادة. تعرض أيضًا ألذ وأشهى الأطباق المصرية الشعبية، بالإضافة إلى الوجبات المصرية المشهورة. تردد قناة بانوراما فود هو كالتالي:

تُكتب القَمَر الصَّنَاعِيّ المُنَاسِب لِهَذَا التَّردُد: نايل سات.

يتم كتابة التردد المخصص لقناة بانوراما فود على النحو التالي: 12341.

بالإضافة إلى إدخال استقطاب أفقي تُحدد بطبيعته بالشكل الآتي: H.

يجب كتابة معامل تصحيح الخطأ التالي كما يلي: ستة خسمة على خمسة.