لينك pdf” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي بدولة العراق في حالة من التوتر والقلق بعد الانتهاء من أداء امتحانات الدور الأول الأيام السابقة، أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، حيث أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد الدرجات ما زالت قائمة حتى الآن، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب، بعد الانتهاء مباشرة من التصحيح ورصد درجات الطلاب، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

انتهى الكثير من طلاب الصف السادس الاعدادي في عدد كبير من العراقية الأيام السابقة من أداء امتحانات الدور الأول، حيث ينتظر هؤلاء الطلاب الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول العراق، ما جعل وزارة التربية والتعليم العراقية تعلن أن نتائج الصف السادس الاعدادي لم يتم إعلانها حتى يتم الانتهاء بشكل كامل من عملية التصحيح ورصد الدرجات، كما أوضحت الوزارة أن النتائج سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023

هناك عدد من الخطوات التي يجب على طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي اتباعها من أجل الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق الخاصة بهم، حيث تمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

الخطوة الأولى أن يقوم الطالب بالدخول على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، والذي سوف يتم رفع نتيجة الصف السادس الاعدادي عليه، حيث يتم الدخول على هذا الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط .



من بين الاختيارات المتاحة، يختار الطالب نتائج الصف السادس الاعدادي.

أختيار نتائج الدور الأول لعام 2023 ميلادي.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة القاطن بها.

النقر على كلمة تنزيل، والتي توجد عند كلمة المحافظة.

أختيار تنزيل النتائج.

موعد الإعلان عن نتيجة السادس العراق

يبحث الكثير من طلاب الصف السادس الاعدادي بدولة العراق عبر محرك البحث جوجل عن موعد الإعلان عن نتيجة السادس العراق، وذلك بعد أن تناول الكثير من الأخبار حول ظهور نتيجة الصف السادس الاعدادي في وقت قريب.

لهذا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن أنه ليس هناك موعد محدد يتم خلاله الإعلان عن نتيجة السادس الاعدادي، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع التابع للوزارة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وتحديد النسبة المئوية التي يحصل عليها كل طالب، من أجل معرفة الكلية التي سوف يلتحق بها.