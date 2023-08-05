عاجل توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية وكيفية تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات تسجيل الرغبات خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عندما قامت بنشر منشور خاص بها على الصفحة الرسمية لها على فيسبوك وقد أعلنت الوزارة عن بداية مراحل التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة في مصر بالنسبة للمعاهد والكليات، وأضافت كل المعلومات الخاصة بالتنسيق الخاص بالعام الدراسي لعام 2023 وعام 2024 خاصة بعد زيادة التساؤل حول خطوات تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني وهذا ما سنوافيكم به خلال هذا المقال.

تسجيل الرغبات في موقع التنسيق الإلكتروني

سوف يشمل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية طلاب شهاده الثانويه العامه المصريه وشهادة المعادلة ومدارس الشهادات الفنية ومدارس المتفوقين أيضاً، وهذا الأمر أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال نشر بعض البيانات الرسمية لها على عدة مراحل، كما صرحت انه سوف يتم تسجيل الرغبات خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

كما أعلنت أيضاً في بيان عاجل لها عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني، حتى يقوم الطلاب بتسجيل الرغبات الخاصة بهم بدءا من يوم السبت الموافق يوم خمسة من شهر أغسطس 2023 إلى يوم الأربعاء الموافق يوم 9 من شهر أغسطس 2023، وصرحت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق وهي كالتالي:

يكون الحد الأدنى بالنسبة للمرحلة الأولى من التنسيق في الكليات العلمية حوالي 362 درجة وتكون النسبة حوالي 29% وأكثر وصرحت وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب في هذه المرحلة وصل إلى 22304 طالب.

ووصل تنسيق الشعبة الهندسية إلى 342 درجة وهو حوالي 41% ووصل عدد الطلاب هذه المرحلة حوالي 15013 طالب.

أما بالنسبة للمرحلة الأدبية فيبدأ التنسيق من 5 درجة وهو ما يساوي نسبة 70.61% ووصل عدد الطلاب هذه المرحلة حوالي 74923 طالب.

كيفية تسجيل الرغبات بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى

يستطيع أي طالب وطالبة أن يقوم بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى عام 2023 بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: