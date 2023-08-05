هي دي الاخبار ولا بلاش.. فئات يحق لها اجازة سنوية بأجر كامل تبعا لقانون العمل الجديد

اجازة سنوية بأجر كامل، حيث وافق مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأول على مجموعة من المبادرات التشريعية التي تلقي بظلالها على حياة جميع أفراد المجتمع، وتبرز من بينها مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أبدعته أذهانهم المخضرمة، يأتي هذا القانون بتنظيم دقيق لحالات منح الموظفين إجازات ذات مرتبات محددة، وتمثل هذه الخطوة خطوة جوهرية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية العاملين.

أنواع اجازات الموظفين بأجر كامل

قبل معرفة حالات الحصول على اجازة سنوية بأجر كامل، ها هو قانون الخدمة المدنية يتيح لأبناء العمل التمتع بفصلٍ خاص من الراحة، حيث جاء في البند 51 أنّ حالات الراحة ذات الأجر الكامل تأتي في هذه الحالات:

يُمنح الموظف مدة لا تتجاوز الشهرين، مُرةً واحدة، طيلة فترة عمله في ساحة الخدمة المدنية، لأداء مناسك الحج.

بينما تُمنح الموظفة الحاضنة فرصة للاستراحة، لمدة تصل إلى أربعة أشهر، لا تُكرر أكثر من ثلاث مرات خلال مسيرتها الوظيفية في المجال العام، وتكون بداية تلك الفترة في اليوم اللاحق للحالة، وبإمكانها البدء في تلك الفترة قبل شهر من تاريخ توقع الحالة، بناءً على طلب شخصي مُقدم منها وبإشراف وتقدير مجلس طبي متخصص.

أما الموظف الذي يخالط مريضًا مصابًا بمرض مُعد، فيحق له فترة تستمر حسب تقدير مجلس طبي مُختص.

وعند تعرّض الموظف لإصابة أثناء العمل، يُقرر مجلس طبي مُختص فترة الإجازة المستحقة له وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المُعتمد.

بينما يمنح الموظف الملتحق بالتعليم في كليات أو معاهد أو مدارس إجازة أثناء أيام الامتحانات الفعلية.

اجازة سنوية بأجر كامل

في سياق مختلف، استوجب قانون الخدمة المدنية النظر في قواعد اجازة سنوية بأجر كامل، حيث جسد القانون شروطًا معينة لاكتساب هذه الإجازات، ارتبطت هذه الشروط بفترة زمنية تتطلب أن يمضي الموظف فترة محددة في تأدية مهامه والاستمرار في الخدمة، وهي كالتالي:

– أراد القانون أن يكون الموظف مستحقًا لـ15 يومًا من الإجازة السنوية بعد أن يمر 6 أشهر في خدمته.

– وعندما يصل إلى سنة في خدمته، يكتسب حق الحصول على 21 يومًا من الإجازة.

– ولكن، إذا أكمل الموظف 10 سنوات في الخدمة، سيكون مستحقًا لـ30 يومًا من الإجازة.

– وإذا تجاوز سن الخمسين، سيحصل على اجازة القانون بمنحه 45 يومًا من الإجازة السنوية.

– من حق الموظف أيضا مد الاجازة المرضية بأجر كامل.