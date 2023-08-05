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“الآن” تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024 واسعارها.. جامعة المنصورة الصيدلة 75 ألف جنيه

Howidagaberمنذ 30 دقيقة
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تنسيق الجامعات الأهلية 2024 واسعارها
تنسيق الجامعات الأهلية 2024 واسعارها

يهتم كلاً من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور بمعرفة المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية وخاصة بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى والتي المقرر لها البدأ اليوم السبت الخامس من أغسطس وتنتهي يوم الأربعاء القادم، لذا زاد البحث بشكل كبير من قبا الطلاب على الجامعات الأهلية ونسب القبول في الكليات مثل الطب، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وغيرها من الكليات التي يطمح معظم الطلاب الألتحاق بها، لذا سوف نقدم لكم خلال السطور التالية تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

من الجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام سوف يكون أقل من العام الماضي وذلك طبقاً لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

أسعار الجامعات الأهلية 2024

إليكم أسعار بضع الجامعات الأهلية 2024 وهي كالتالي:

أسعار جامعة المنصورة الأهلية

أسعار جامعة المنصورة الأهلية
أسعار جامعة المنصورة الأهلية
  • تأتي في المرتبة الأولى كلية الطب البشري بمصروفات تبلغ: 110 آلف جنيهاً.
  • أما بالنسبة لكلية طب الأسنان فبلغ إجمالي مصروفاتها: 90 ألف جنيهاً.
  • بلغت مصروفات كلية الصيدلة: 75 ألف جنيهاً.
  • كلية الهندسة بلغ إجمالي مصروفاتها: 56 ألف جنيهاً.
  • أما بالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيهاً.

أسعار جامعة الإسكندرية الأهلية

أسعار جامعة الإسكندرية الأهلية
أسعار جامعة الإسكندرية الأهلية
  • بلغت مصروفات الإلتحاق بكلية الطب البشري: 145 ألف جنيهاً مصرياً.
  • أما بالنسبة لكلية طب الأسنان: 130 ألف جنيهاً مصرياً.
  • كلية الصيدلة بلغ إجمالي مصروفاتها: 115 ألف جنيهاً مصرياً.
  • أما بالنسبة لطلاب علمي رياضة فبلغت مصروفات كلية الهندسة: 85 ألف جنيهاً مصرياً.
  • كلية العلوم : 55 ألف جنيه.
  • كلية إعلام واتصالات مصروفاتها:50 ألف جنيه.
  • بلغت مصروفات علوم الحاسب والبيانات: 60 ألف جنيهاً مصرياً.
  • كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 50 ألف جنيه.

أسعار جامعة الزقازيق الأهلية

أسعار جامعة الزقازيق الأهلية
أسعار جامعة الزقازيق الأهلية
  • الطب البشري بلغت مصروفاته السنوية: 110 آلاف جنيه مصري.
  • طب الأسنان: 100 ألف جنيه مصري.
  • أما بالنسبة لكلية الصيدلة: 80 ألف جنيه مصري.
  • بلغ إجمالي المصروفات السنوية لكلية التمريض: 40 ألف جنيه مصري.
  • كلية الهندسة: 60 ألف جنيه مصري.
  • كلية التجارة: 40 ألف جنيه مصري.
  • كلية الحاسبات والمعلومات: 50 ألف جنيه مصري.
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Howidagaberمنذ 30 دقيقة
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