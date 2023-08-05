“الآن” تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024 واسعارها.. جامعة المنصورة الصيدلة 75 ألف جنيه

يهتم كلاً من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور بمعرفة المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية وخاصة بعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى والتي المقرر لها البدأ اليوم السبت الخامس من أغسطس وتنتهي يوم الأربعاء القادم، لذا زاد البحث بشكل كبير من قبا الطلاب على الجامعات الأهلية ونسب القبول في الكليات مثل الطب، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وغيرها من الكليات التي يطمح معظم الطلاب الألتحاق بها، لذا سوف نقدم لكم خلال السطور التالية تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024

من الجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام سوف يكون أقل من العام الماضي وذلك طبقاً لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.