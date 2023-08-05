الفراخ رخصت خالص.. أسعار الدواجن اليوم السبت 5 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

لا تزال مختلف الأسعار الخاصة بالسلالات الداجنة من أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية اليومية التي يبحث حولها الكثير من المستهلكين ومن المعروف أن أسعار التنفيذ تعتبر مختلف وذلك ما بين بورصة دواجن إلى أخرى وهو ما يكون بسبب بعض العوامل المختلفة التي لها تأثير على مستوى وحركة الاستهلاك في داخل السوق الخاص بالسلالات الداجنة من مختلف أنواعها في مصر، ولذلك نستعرض من خلال هذا التقرير التالي أهم المعلومات حول أسعار الدواجن في مصر والسعر المتوقع لها يوم 5 من شهر أغسطس عام 2023 سواء سعر الأنواع من الفراخ البيضاء أو سلالات الساسو أو البلدي وهي السلالات الأكثر طلبا في السوق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 5 اغسطس 2023

يضم هذا التقرير القيمة السعرية المتوقعة ليوم غد السبت 5 أغسطس لكل الأنواع المتاحة من الدواجن التي يكثر الإقبال عليها حيث جاءت الأسعار على نفس مستوى البورصة أمس ومن المتوقع أن تستمر غدا السبت على نفس القيم السعرية التي نوضحها حصرا من خلال هذا التقرير التالي:

سعر الكيلو من الفراخ البيضاء 63 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الدواجن الساسو أو الحمراء من 92 إلى 93 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الفراخ البلدي ما بين 95 الى 97 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الفراخ البلدي ما بين 95 الى 97 جنيه مصري. سعر لحم الدجاج الأبيض الأمهات 53 الى 55 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

أنواع الكتاكيت البيضاء الشركات ما بين 8 إلى 14 جنيه مصري.

تباع أنواع الكتاكيت البيضاء القطعان ما بين 6.50 وحتى سعر 6.75 جنيه مصري.

الكتكوت البلدي الحر متاح بسعر ما بين 4 إلى 5 جنيه مصري.

الكتكوت البلدي الحر متاح بسعر ما بين 4 إلى 5 جنيه مصري. الكتكوت الهجين ما بين 6 إلى 7 جنيهات.

الكتكوت الروزي البيور بسعر من 8 إلى 9 جنيه.

اسعار البط المتوقعة