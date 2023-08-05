شوف الكرتونة بكام.. أسعار البيض اليوم السبت 5 اغسطس 2023 في المزارع والمستهلك

تعتبر أسعار البيض متجهة نحو مؤشرات الاستقرار كما هو الوضع في سعر الدجاج من مختلف نوعياته وبالأخص خلال تلك الفترة الراهنة بعد ان انخفضت منذ أيام ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى فمن المعروف أن البيض من السلع الاستهلاكية المهمة التي يبحث المواطنون عنها بشكل دائم عن أسعارها ولذلك نتعرف من خلال هذا التقرير القادم على السعر المتوقع لكل الأنواع المتاحة في السوق المصري من البيض والتي يمكن شرائها سواء من السوق الاستهلاكية أو من منافذ المزارع بفارق سعري طفيف ما بين سعر المزرعة وسعر الأسواق المنتشرة بالمحافظات.

أسعار البيض اليوم السبت 5 اغسطس 2023

من المتوقع أن يكون سعر البيض مستقر خلال تلك الفترة وبالأخص بعد أن استقر السعر اليوم 4 أغسطس 2023 مـ وذلك على قيمه تصل إلى نحو 135 وحتى سعر 140 جنيه للكرتونة من البيض البلدي ولا تزال تعاملات البورصة مستقرة على هذا السعر ومن بي التوقعات أيضًا أن يستقر السعر غدا السبت على نفس المستوى.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سعر البيض الأبيض يصل إلى قيمة قدرها 128 ونصف جنيه مصري للطبق الواحد، بينما البيض الأحمر سعره يسجل 128 جنيه وتلك الأسعار ستكون مستمرة حتى صباح يوم غد بافتتاحية بورصة الدواجن في مصر.

سعر كرتونة البيض بعدد يصل لنحو 15 بية وهو 67 جنيه مصري، بينما نصف الكرتونه من البيض الأبيض يستقر سعرها على 66 جنيه مصري.

اسعار الدواجن اليوم السبت 5 اغسطس 2023