قرار عاجل الان بسرعة مغادرة جميع المواطنين السعوديين من الأراضي اللبنانية لهذا السبب

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على مواطنيها، قامت السفارة في دولة لبنان بمطالبة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية وتجنيب جميع المناطق والأماكن التي بها اضطرابات أمنية، فضلاً عن أن ذلك كان في بيان لها أمس الجمعة الموافق 4 أغسطس من أجل عدم الاحتكاك بكافة المناطق التي تشهد كل هذه النزاعات المسلحة، مع العلم أن هناك بعض الدول التي قامت بدعوة مواطنيها كذلك من أجل المغادرة.

تحذير السفارة السعودية لمواطنيها في لبنان

وفي البيان الذي تم نشره أمس الجمعة من قبل السفارة السعودية في لبنان، بأنها تود تحذير جميع المواطنين السعوديين الكرام، من التواجد داخل المناطق التي تشهد نزاعات أمنية، فضلاً عن مطالبتها لمغادرة جميع المواطنين من كافة الأراضي اللبنانية، وعدم السفر إلى أن يتم الانتهاء من كل هذه الاضطرابات وحتى لا تؤثر على حرص وأمن المواطنين داخل لبنان، وإلى أن يتم الانتهاء من كل تلك الاضطرابات الأمنية.

مطالبة السفارة الكويتية من مغادرة المواطنين

وفي وقت لاحق قامت السفارة الكويتية كذلك بمطالبة جميع مواطنيها داخل لبنان من أخذ الحذر من جميع الاضطرابات الأمنية التي تشهدها دولة لبنان، وعدم الاحتكاك بها نهائيًا لكي لا يؤثر ذلك سلباً على أمن المواطنين، مع العلم أن هذه الاضطرابات ما زالت مستمرة بقوة كبيرة في معظم مناطق لبنان، ومن قبل الاحتلال الفلسطيني، مما حذرت من التقيد بجميع التعليمات التي أصدرتها السلطات المعنية للحفاظ على المواطنين، فلاً عن أن عدد من نواب مجلس الأمة تفاعلت بشكل كبير مع التطورات المنية في لبنان وتأمين المواطنين الكويتين هناك.