سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان تحذر المواطنين من المناطق المشهدة للنزاعات المسلحة وتطالبهم بمغادرة الأراضي اللبنانية امس5/8

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية اللبنانية تحذيرًا هامًا للمواطنين المتواجدين هناك، حثتهم فيه على عدم التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما طالبتهم بضرورة سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي خطر قد يعرضون له، وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تعيشها المنطقة، بهدف حماية سلامة المواطنين السعوديين وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة.

سفارة المملكة العربية السعودية دعوة للمغادرة السريعة والالتزام بقرار منع السفر

تشدد سفارة المملكة العربية السعودية، على أهمية أن يلتزم المواطنون السعوديون بتوجيهاتها ويغادروا الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن. كما أكدت السفارة على ضرورة الالتزام بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان حفاظًا على أمانهم وسلامتهم، تهدف هذه الخطوات إلى حماية مواطني المملكة من التعرض لأي مخاطر أمنية ومساعدتهم في تفادي أي مواقف صعبة.

وسائل التواصل الطارئة

تحرص السفارة على توفير وسائل التواصل الطارئة للمواطنين السعوديين في لبنان، حيث يمكنهم الاتصال بالأرقام التالية في حالات الطوارئ والاحتياجات الملحة:

هاتف سفارة المملكة في لبنان: 009611762711، 009611762722 هاتف شؤون السعوديين: 0096178803388، 0096176026555 الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334

عليهم الاتصال بأي من هذه الأرقام في حالة الحاجة إلى المساعدة أو الإبلاغ عن أي طارئ يمكن أن يواجهوه.

تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان على أهمية أخذ هذا التحذير بجدية والامتثال لتوجيهاتها، حفاظًا على سلامة مواطني المملكة وتجنبًا لأي مواقف غير مرغوب فيها، تتمنى السفارة السلامة والأمان للجميع في هذه الفترة الحساسة.