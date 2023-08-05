إزالة جبل أحد في السعودية حقيقة أم شائعة!! أمانة العامة تُجيب

ضمن عمليات التطوير التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن حقيقة إزالة جبل أُحد من عدمه، حيث انتشرت هذه الأخبار بسرعة كبيرة وأثارت جدل كبير بين المواطنين، خاصة وأن المملكة تمر بحالة من التطور والازدهار المستمر وتوفير حياة كريمة للمواطنين اليوم، لهذا سنوضح لكم في مقال اليوم حقيقة هذا الأمر لكي يتعرف عليه الجميع.

حقيقة إزالة جبل احد في السعودية

بعد أن تداوله عدد من النشطاء في المملكة العربية السعودية، حقيقة إزالة جبل أحد قامت الجهات المعنية بالرد عليها مؤكدة بأنه لا صحة لهذا الخبر، وأنها مجر شائعات مغرضة يتداولها الأشخاص، فضلاً عن نفيها القاطع لهذا القرار الذي أثار غضب ملايين السعوديين وتسبب في اضطرابات كبيرة داخل المجتمع السعودي، مع العلم أن هذا الجبل يعد من أعظم الأماكن التي بقيت لألاف السنوات ومنذ قديم الأزل، مما حذرت الجهات المختصة من توخي صحة الخبر ومعرفة ما إذا كان حقيقة من عدمه قبل القيام بتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو جبل أحد؟

يعد جبل أحد من أعظم وأبرز المناطق الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث إن ملايين المسلمين على مستوى العالم يقصدون هذا المكان العظيم، حيث يرقد بها نحو 70 من أصحار الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرين، وضحى في سبيله الكثير من المسلمين الذين حاربوا بكل جهدهم وتصدوا لهجمات الكفار والمشركين، ليكون جبل علامة بارزة في كل هذه التضحيات التي مازالنا نتداولها فيما بيننا حتى الآن.