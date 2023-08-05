خريطة جدة الذكية للهدد 1445.. والأحياء العشوائية التي عليها إزاله SmartMap.Jeddah.gov.sa

الحكومة السعودية تبذل قصارى جهدها لكي توفر حياة كريمة للمواطنين والمقيمين أيضًا، حيث تسعى لتطوير جميع الأحياء العشوائية بحلول 2030 فهي قامت بإعداد لجان مختصة في مختلف مدن المملكة لكي تقوم بدراسة جميع المناطق لكي تُحدد الأماكن التي تحتاج لإزاله لكي تُخطر المواطنين بذلك الأمر للإخلاء قبل بدء الإزاله، لذا سنتطرق لتوضيح خريطة جدة الذكية للهدد 1445.

خريطة جدة الذكية للهدد

تتضمن الخريطة عدد من الألوان والتي يُشير كل منهما إلى أمر مُعين وجاءت دلالات الألوان على النحو التالي:

اللون الأحمر يُشير في الخريطة للمرحلة الأولى التي تقوم بها من إزاله الأمانة العامة بجدة.

أما بالنسبة للون الأخضر يُوضح ويُشير للمرحلة التطويرية الخاصة بالمناطق العشوائية.

اللون البرتقالي يُشير للمرحلة الثانية من أعمال الإزالة.

أما بالنسبة للون الأزرق يدل على المرحلة الرابعة من الأعمال الخاصة بالإزالة.

الأحياء العشوائية التي عليها إزاله

يُمكنك الإطلاع على جميع المناطق التي عليها إزاله في جدة وجاءت في الجدول التالي:

كيفية الحصول على تعويضات للهدد

أعلنت الجهة المختصة داخل المملكة عن إمكانية الحصول على تعويضات عن الهدد ولكي تتمكن من الحصول عليها لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالانتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص ببوابة جدة.

انقر على رفع الصكوك والأوراق بدقة كاملة.

اضغط على أيقونة إرسال وسوف يتم مراجعة طلبك.

هل يُمكنك الحصول على تعويض بدون مستندات؟

يتساءل الكثيرين عن هذا الأمر ولكن جاء الرد من قبل الجهة المسؤولة أنه لا يتمكن أي شخص من الحصول على تعويض دون تقديم المستندات والأوراق وأيضًا الصكوك المطلوبة.