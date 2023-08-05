” ملازمنا ” pdf الان استخرج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول فى العراق 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس الاعدادي فى جميع المحافظات العراقية ، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023 لم يتم تحديد موعد محدد لظهورها حتى الآن، ويتم حاليًا إجراء أعمال الفحص والتدقيق لضمان أن كل طالب يحصل على حقه في الحصول على الدرجات بشكل صحيح، وتم تأكيد هذه المعلومة لتصحيح الأخبار الزائفة التي انتشرت في بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي زعمت أن نتائج الصف السادس الاعدادي ستظهر قبل يوم الخميس الماضي،وبالتالي، يجب على الطلاب وأولياء الأمور الانتظار حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي لعام 2023.

نتيجة الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023:

أكد كريم السيد، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، على ضرورة عدم الانسياق للشائعات المتعلقة بنشر النتائج، وحث الطلاب وأولياء الأمور على عدم الاعتماد على الروابط والأخبار الكاذبة المتداولة، بشأن نتيجة الصف السادس الاعدادي 2023، وأكد أن الوزارة ستحدد موعدًا لعقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم فيه الإعلان الرسمي عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2023، وسيتم ذلك عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2023 قد بدأت في 21 يونيو الماضي وانتهت في 12 يوليو الماضي.

رابط نتيجه الصف السادس الاعدادي فى العراق 2023:

1. يجب على الطالب الانتقال إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

2. على الموقع الرسمي للوزارة، يجب اختيار خيار “نتائج السادس الاعدادى”

3. بعد ذلك، يتعين على الطالب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

4. يتم تنزيل الملف الخاص بنتائج السادس الابتدائي أمام المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

5. بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من معرفة نتائج السادس الابتدائي عبر موقع “نتائجنا”.

من خلال هذه الخطوات، ستكون قادرًا على الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي للدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق. يجب عليك التأكد من زيارة الموقع الرسمي للوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة والتحديثات الأخيرة بشأن نتائج الامتحانات.