يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة 2023، البحث علي مؤشرات جوجل عن رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر tansik.digital.gov.eg موقع التنسيق الالكتروني وذلك تزامنًا مع تفعيل الرابط الراسمي لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولي التي إنطلقت اليوم السبت وتستمر لمدة 5 أيام حسب بيان المجلس الأعلي للجامعات المصرية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات تسجيل الراغبات بتنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة.

تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها، موعد تسجيل المرحلة الأولي في تنسيق في الجامعات المصرية، والتي تبدأ من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023 لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني وإتباع الخطوات اللازمة في عملية التسجيل.

تنسيق المرحلة الأولي بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي، تنسيق المرحلة الأولى 2023 والحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية والتي تضم نحو 112240 طالب وطالبة حيث بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29 % بينما بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41 % فيما بلغ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61 %.

رابط تسجيل الراغبات في تنسيق المرحلة الأولي 2023

ونقدم لكم خطوات الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم العالي من خلال إتباع الخطوات التالية وهي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: عليك إدخال رقم الجلوس.

ثالثًا: قم عليك كتابة بياناتك بشكل صحيح.

رابعًا: عليك تسجيل الراغبات الخاصة بك في الكليات بمرحلة التنسيق الأولي.