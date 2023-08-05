متجيش تقول معرفش”.. حبس عاما وغرامة 1000 جنيه في قانون الأحوال المدنية 7 حالات اعرفهم

في إطار الأحوال المدنية تفرض القوانين عقوبات متعددة على المواطنين في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بالبطاقة الشخصية، يتم ذلك من أجل محاولة الحد من استغلال البعض والتلاعب بهذه الوثيقة الرسمية الهامة، والتي يعتمد عليها في العديد من الأمور، ويأتي تطبيق هذه العقوبات ضمن سياق الحفاظ على نظام الأحوال المدنية وضمان أمان وصحة المعلومات الشخصية للمواطنين، وقد تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية أو تأخير أو منع إصدار بطاقة شخصية جديدة، أو حتى تحرير قضايا قانونية تتعلق بتلاعب المواطن بمعلوماته الشخصية أو محاولة تزوير البطاقة الشخصية.

قانون الأحوال المدنية

في إطار قانون الأحوال المدنية تفرض عقوبات متعددة على المواطنين إذا ارتكبوا مخالفات تتعلق بأمور البطاقة الشخصية، هذه العقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور وعام، إضافة إلى فرض غرامات تتراوح بين 50 جنيه و1000 جنيه، يتم تحديد نوع العقوبة وشدتها استنادًا إلى طبيعة المخالفة التي ارتكبها الفرد صاحب البطاقة الشخصية، وتهدف هذه العقوبات إلى توعية المواطنين بأهمية الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالهوية الشخصية، والحد من التلاعب بها واستغلالها بطرق غير قانونية.

غرامة تأخر اصدار البطاقة الشخصية بقانون الأحوال المدنية

نوع المخالفة المبلغ الغرامة (جنيه) تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى (عند بلوغ 15 عامًا و6 أشهر) 100 الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها 100 عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار (مع مهلة 3 شهور) 50

غرامة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية

نوع المخالفة المبلغ الغرامة (جنيه) عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر 50 عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يومًا 50

عقوبة استعمال بطاقة شخصية لغيره والتي تصل للحبس

يعاقب بالحبس وفرض غرامة مالية كل شخص يستعمل بطاقة شخصية تعود لغيره دون إذنه وذلك وفقًا لقانون الأحوال المدنية، وتصل مدة الحبس إلى عام ولا تقل الغرامة عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، أو يعاقب المخالف بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدون الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، وينص قانون الأحوال المدنية أنه يجب على من يبلغ سن 16 عاماً أن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية، وتتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.

كما يلزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف بالتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة، ويراعي القانون أيضًا أنه غير مسموح لشخص أن يحمل بطاقتي رقم قومي ويتعامل بهما بديلاً عن بطاقة واحدة، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز العام وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه إذا قام بالتصرف بطريقة مخالفة للنص السابق.