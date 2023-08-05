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مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة 2023 لجميع المحافظات (طب – صيدلة اعلام -علوم – هندسة – تجارة)

ahmed.khaledمنذ 20 دقيقة
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مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة 2023
مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة 2023

بعدما كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل التنسيق الإلكتروني للكليات لعام 2023 أصبحت نتائج التنسيق متاحة وقد بدأ التقديم للكليات بالفعل اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تقديم الرغبات في المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، ويسعى العديد من الطلاب إلى معرفة مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة، حيث يرغبون في الالتحاق بها، فيما يلي سوف نوضح لكم مصاريف بعض الجامعات الخاصة والأهلية.

مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023/2024

اسم الكليةمصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
كلية الطب البشرى120,000
كلية علاج طبيعي95,000
كلية طب الأسنان115,000
كلية الهندسة65,000
كلية علوم الحاسب55,000
كلية إدارة الإعمال45,000

مصروفات كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية 2023/2024

اسم الكليةمصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
كلية الطب البشرى110,000
كلية علاج طبيعي65,000
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى40,000

مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الإهلية 2023/2024

اسم الكليةمصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
كلية الطب البشرى145,000
كلية طب الاسنان130,000
كلية الصيدلة115,000
كلية الهندسة85,000
كلية علوم الحاسب والبيانات60,000
كلية الاقتصاد والعلوم والادارية50,000
كلية الاعلام والاتصالات50,000
كلية العلوم55,000
كلية العلوم الاجتماعية والانسانية50,000

مصروفات كليات جامعه الاسماعيلية الاهلية 2023/2024

اسم الكليةمصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
كلية الطب البشرى115,000
كلية طب الاسنان105,000
كلية الصيدلة (كلينكال)80,000
كلية الصيدلة (فارما D)70,000
كلية علاج طبيعي90,000
كلية التمريض35,000
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية30,000
كلية الهندسة60,000
كلية التجارة الدولية واللغات35,000

مصروفات كليات جامعه الجلالة 2023/2024

اسم المجال الدراسيمصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
مجال الطب120,000
مجال طب الاسنان107,000
مجال العلوم الصيدلية85,000
مجال العلاج الطبيعي70,000
مجال الهندسة69,000
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية43,000
مجال هندسة الحاسبات69,000
مجال الغذاء والصناعات الغذائية43,000
مجال علوم الحاسبات69,000
مجال العلوم الاساسية48,000
مجال العلوم الادارية46,000
مجال العلوم الصحية التطبيقية39,000
مجال علوم التمريض31,000
مجال الانتاج الاعلامي50,000
مجال الفنون والتصميم49,000

 

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ahmed.khaledمنذ 20 دقيقة
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