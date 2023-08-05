مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة 2023 لجميع المحافظات (طب – صيدلة اعلام -علوم – هندسة – تجارة)

بعدما كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل التنسيق الإلكتروني للكليات لعام 2023 أصبحت نتائج التنسيق متاحة وقد بدأ التقديم للكليات بالفعل اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تقديم الرغبات في المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، ويسعى العديد من الطلاب إلى معرفة مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة، حيث يرغبون في الالتحاق بها، فيما يلي سوف نوضح لكم مصاريف بعض الجامعات الخاصة والأهلية.

مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023/2024

اسم الكلية مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى) كلية الطب البشرى 120,000 كلية علاج طبيعي 95,000 كلية طب الأسنان 115,000 كلية الهندسة 65,000 كلية علوم الحاسب 55,000 كلية إدارة الإعمال 45,000

مصروفات كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية 2023/2024

اسم الكلية مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى) كلية الطب البشرى 110,000 كلية علاج طبيعي 65,000 كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 40,000

مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الإهلية 2023/2024

اسم الكلية مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى) كلية الطب البشرى 145,000 كلية طب الاسنان 130,000 كلية الصيدلة 115,000 كلية الهندسة 85,000 كلية علوم الحاسب والبيانات 60,000 كلية الاقتصاد والعلوم والادارية 50,000 كلية الاعلام والاتصالات 50,000 كلية العلوم 55,000 كلية العلوم الاجتماعية والانسانية 50,000

مصروفات كليات جامعه الاسماعيلية الاهلية 2023/2024

اسم الكلية مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى) كلية الطب البشرى 115,000 كلية طب الاسنان 105,000 كلية الصيدلة (كلينكال) 80,000 كلية الصيدلة (فارما D) 70,000 كلية علاج طبيعي 90,000 كلية التمريض 35,000 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 30,000 كلية الهندسة 60,000 كلية التجارة الدولية واللغات 35,000

مصروفات كليات جامعه الجلالة 2023/2024