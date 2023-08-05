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مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة 2023 لجميع المحافظات (طب – صيدلة اعلام -علوم – هندسة – تجارة)
بعدما كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل التنسيق الإلكتروني للكليات لعام 2023 أصبحت نتائج التنسيق متاحة وقد بدأ التقديم للكليات بالفعل اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تقديم الرغبات في المرحلة الأولى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، ويسعى العديد من الطلاب إلى معرفة مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة، حيث يرغبون في الالتحاق بها، فيما يلي سوف نوضح لكم مصاريف بعض الجامعات الخاصة والأهلية.
مصروفات كليات جامعة بنها الأهلية 2023/2024
|اسم الكلية
|مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
|كلية الطب البشرى
|120,000
|كلية علاج طبيعي
|95,000
|كلية طب الأسنان
|115,000
|كلية الهندسة
|65,000
|كلية علوم الحاسب
|55,000
|كلية إدارة الإعمال
|45,000
مصروفات كليات جامعة جنوب الوادى الأهلية 2023/2024
|اسم الكلية
|مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
|كلية الطب البشرى
|110,000
|كلية علاج طبيعي
|65,000
|كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى
|40,000
مصروفات كليات جامعة الإسكندرية الإهلية 2023/2024
|اسم الكلية
|مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
|كلية الطب البشرى
|145,000
|كلية طب الاسنان
|130,000
|كلية الصيدلة
|115,000
|كلية الهندسة
|85,000
|كلية علوم الحاسب والبيانات
|60,000
|كلية الاقتصاد والعلوم والادارية
|50,000
|كلية الاعلام والاتصالات
|50,000
|كلية العلوم
|55,000
|كلية العلوم الاجتماعية والانسانية
|50,000
مصروفات كليات جامعه الاسماعيلية الاهلية 2023/2024
|اسم الكلية
|مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
|كلية الطب البشرى
|115,000
|كلية طب الاسنان
|105,000
|كلية الصيدلة (كلينكال)
|80,000
|كلية الصيدلة (فارما D)
|70,000
|كلية علاج طبيعي
|90,000
|كلية التمريض
|35,000
|كلية تكنولوجيا العلوم الصحية
|30,000
|كلية الهندسة
|60,000
|كلية التجارة الدولية واللغات
|35,000
مصروفات كليات جامعه الجلالة 2023/2024
|اسم المجال الدراسي
|مصروفات السنة الدراسية الواحدة (جنيه مصرى)
|مجال الطب
|120,000
|مجال طب الاسنان
|107,000
|مجال العلوم الصيدلية
|85,000
|مجال العلاج الطبيعي
|70,000
|مجال الهندسة
|69,000
|مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
|43,000
|مجال هندسة الحاسبات
|69,000
|مجال الغذاء والصناعات الغذائية
|43,000
|مجال علوم الحاسبات
|69,000
|مجال العلوم الاساسية
|48,000
|مجال العلوم الادارية
|46,000
|مجال العلوم الصحية التطبيقية
|39,000
|مجال علوم التمريض
|31,000
|مجال الانتاج الاعلامي
|50,000
|مجال الفنون والتصميم
|49,000