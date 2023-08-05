إزالة أحياء الرياض.. أمانة العاصمة تُعلن خريطة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

كشفت الأمانة العامة في الرياض، عن خطة التطوير الجديد تزامنًا مع الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، وهي تأتي في إطار القضاء على جميع التجمعات والأحياء العشوائية، مما توضح المشهد الحضري للمنطقة، مع العلم أن الأمانة نشر كافة الأحياء التي سيتم إزالتها وتطويرها خلال الفترات القليلة المقبلة، لكي يكون عند كافة المواطنين استعدادًا تامًا لهذه الخطوة التي تعتزم المملكة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

أحياء سيتم إزالتها في الرياض

حدد أمانة الرياض، الأحياء التي سيتم إزالة المناطق العشوائية بها، وهي تصل إلى خمسة أحياء وفقًا لما يلي:-

حي عكاظ.

حي النهضة.

حي المرسلات.

حي الجبس.

حي ابن شريم.

إجراءات تطوير أحياء الرياض

تسعى أمانة الرياض، لتطوير لجميع الأحياء العشوائية وذات المظهر الغير مناسب، من خلال تحذير جميع المواطنين وسكان المناطق العشوائية، بأخذ الحذر التام لعملية التجديد والتطوير، من خلال إخلاؤها لجميع المساكن المنوط بها، كم أنه سيتم البدء في فتح شوارع جديدة وتوسعات ضخمة مما تحسن حركة المرور، وتُساهم بشكل كبير في التنقل بينا المناطق بعضها لبعض، كما أنه سيتم إزالة البيوت العشوائية التي لا تتناسب مع المظهر العام للحي أو المدينة، فضلاً عن إزالة جميع المباني والمساكن القديمة والمتهالكة التي انتهت صلاحيتها وتحويلها إلى حدائق خضراء وإعادة بناءها مرة أخرى وفقًا التصميمات الحديثة، ومن بين أهم الأحياء التي سيتم البدء فيها هو حي المرسلات الذي يُشكل عقبة كبيرة أمام المواطنين وتشوة الوضع العام بسببه.