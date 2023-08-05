أهم من الرغبات”.. قواعد إختيار الرغبات وخطوات تسجيل رغبات التنسيق للثانوية العامة موقع التنسيق الإلكتروني

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عن قواعد إختيار الرغبات للطلاب بمناسبة انطلاق تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى، وبدأ التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني اليوم السبت بعدما تم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023 خلال الأيام الماضية، وتضاعف البحث والاستفسار عن موعد فتح باب التنسيق للجامعات والمعاهد في المرحلة الأولى حتى يتسنى للطلاب تسجيل رغباتهم.

قواعد إختيار الرغبات

في مرحلة تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية يحدد للطالب أسلوب وقواعد إختيار الرغبات كالتالي:

اختيار قطاع التخصص: يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق به في إحدى الكليات أو المعاهد، سيظهر له بعد ذلك قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

تحديد الكليات بالنطاق الجغرافي: يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق به بناءً على قوائم التوزيع الجغرافي، ويقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات وفقًا للإدارة التعليمية التابعة لمدرسته.

الترتيب الأولوي: يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي.

انتقال بين التخصصات: يمكن للطالب الانتقال بين تخصصات مختلفة بشرط استيفاء الشروط.

التنسيق والترشيح: يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

طباعة وحفظ الرغبات: بعد إدخال رغباته يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها والحصول على إيصال يحمل رقم محدد وتاريخ ووقت التقديم.

حفظ النسخة الاحتياطية: يمكن للطالب حفظ نسخة من رغباته على جهازه الشخصي للرجوع إليها فيما بعد.

تعديل الرغبات: يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات ولكن يجب العلم بأن الحاسب سيحتفظ بآخر تعديل قام به ويتم التنسيق وفقًا لهذا التعديل الأخير.

خطوات التسجيل عبر الموقع التنسيق الإلكتروني

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والحصول على المجموع الكلي للدرجات، يقوم كل طالب بالتسجيل في موقع التنسيق باتباع الخطوات التالية: