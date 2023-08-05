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الكل هيشتري عربيات” .. أرخص سيارة أوتوماتيك مستعملة في مصر بروتون واجا 2007

ahmed.khaledمنذ 35 دقيقة
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سيارة بروتون واجا 2007
سيارة بروتون واجا 2007

يتساءل العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة عن إمكانية شراء سيارة أوتوماتيك بسعر مناسب في سوق السيارات المصري نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، من بين الخيارات المتاحة هو شراء نسخة ماليزية من سيارة بروتون واجا موديل 2007، فيما يلي مزيد من التفاصيل والمواصفات وأسعار السيارة.

مواصفات سيارة بروتون واجا 2007

الفئةسيدان
المقاعد5
عدد الأبواب4
مصابيح أماميةحادة الشكل مع مصابيح ضباب في الناحية السفلية
شبكة هوائيةمتعددة الفتحات ومنقسمة إلى مقطعين
الجنوطرياضية
نظام التكييفيدوي
نظام الصوتنظام ترفيهي
نوافذ الزجاجكهربائية التحكم
المرايا الجانبيةكهربائية التحكم
عجلة القيادةباور استيرنج

القدرات الفنية لسيارة بروتون واجا 2007

المحركرباعي الأسطوانات (4 سلندر)
سعة المحرك1600 سي سي
القوة الإجمالية110 حصان
العزم الأقصى148 نيوتن/متر
ناقل السرعةأوتوماتيكي من 4 سرعات ومانيوال خماسي النقلات

وحققت سيارة بروتون واجا 2007 تسارع من وضع السكون (0 كم/ساعة) إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 14 ثانية فقط كما يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة إلى حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر سيارة بروتون واجا 2007

سعر سيارة بروتون واجا 2007 في السوق المصري للسيارات المستعملة يتراوح بين 150 و 160 ألف جنيه مصري، وذلك يعتمد على حالة السيارة الفنية والميكانيكية وعدد الكيلومترات المقطوعة ومستوى الصيانة والمواصفات المختلفة لكل سيارة، يجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند التفاوض على السعر أو الشراء.

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ahmed.khaledمنذ 35 دقيقة
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