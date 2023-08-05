الكل هيشتري عربيات” .. أرخص سيارة أوتوماتيك مستعملة في مصر بروتون واجا 2007

يتساءل العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة عن إمكانية شراء سيارة أوتوماتيك بسعر مناسب في سوق السيارات المصري نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، من بين الخيارات المتاحة هو شراء نسخة ماليزية من سيارة بروتون واجا موديل 2007، فيما يلي مزيد من التفاصيل والمواصفات وأسعار السيارة.

مواصفات سيارة بروتون واجا 2007

الفئة سيدان المقاعد 5 عدد الأبواب 4 مصابيح أمامية حادة الشكل مع مصابيح ضباب في الناحية السفلية شبكة هوائية متعددة الفتحات ومنقسمة إلى مقطعين الجنوط رياضية نظام التكييف يدوي نظام الصوت نظام ترفيهي نوافذ الزجاج كهربائية التحكم المرايا الجانبية كهربائية التحكم عجلة القيادة باور استيرنج

القدرات الفنية لسيارة بروتون واجا 2007

المحرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) سعة المحرك 1600 سي سي القوة الإجمالية 110 حصان العزم الأقصى 148 نيوتن/متر ناقل السرعة أوتوماتيكي من 4 سرعات ومانيوال خماسي النقلات

وحققت سيارة بروتون واجا 2007 تسارع من وضع السكون (0 كم/ساعة) إلى سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 14 ثانية فقط كما يصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة إلى حوالي 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سعر سيارة بروتون واجا 2007

سعر سيارة بروتون واجا 2007 في السوق المصري للسيارات المستعملة يتراوح بين 150 و 160 ألف جنيه مصري، وذلك يعتمد على حالة السيارة الفنية والميكانيكية وعدد الكيلومترات المقطوعة ومستوى الصيانة والمواصفات المختلفة لكل سيارة، يجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند التفاوض على السعر أو الشراء.