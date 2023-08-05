احجز شقتك بفترة سداد 20 عامًا”.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الجديدة 90 مترًا

تواصل مبادرة “سكن لكل المصريين 5” جهودها لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المصريين في مختلف المدن الجديدة ويهدف الصندوق الإسكاني الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تخصيص بين 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية شهريًا في إطار المشروع المتنوع، وفيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد حجز سكن لكل المصريين 5 وتفاصيل الحجز.

موعد حجز شقق لكل المصريين 5

أعلن الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن طرح شقق “سكن كل المصريين” سيتم في شهر سبتمبر المقبل، والمبادرة تهدف إلى توفير السكن لمحدودي الدخل حيث ستضم الآلاف من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة.

جهود جديدة لطرح المرحلة الجديدة

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي حاليًا لطرح مرحلة جديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين 5“، ويتم دراسة آلية الطرح والعمل على تحديد قيمة مقدم الحجز وآلية سداد الدفعات المقررة حتى عملية الاستلام، ومن المتوقع أن يتم طرح المرحلة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فترة سداد تصل حتى 20 عامًا

تأتي مبادرة “سكن لكل المصريين 5” بفترة سداد ميسرة للوحدات المعروضة، فإنه من المقرر أن تمتد فترة سداد الوحدات حتى 20 عامًا، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين الذين يسعون لامتلاك منازلهم الخاصة.

تعمل المبادرة على توفير السكن لأكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين، وسيتم تخصيص الوحدات للمتقدمين الذين يتوافقون مع الشروط والأسعار المعلنة للطرح الجديد، كما ستمنح الأولوية للمواطنين الذين يقدمون للحصول على وحدات سكنية لأول مرة، أي أول مرة يتقدمون فيها للاستفادة من المبادرة.

مساحات شقق لكل المصريين 5

توفر مبادرة “سكن لكل المصريين 5” مجموعة متنوعة من مساحات الوحدات السكنية لتناسب احتياجات المواطنين، حيث تبلغ مساحة الوحدات الجديدة المعروضة 90 مترًا مربعًا، وهي أكثر أنواع الوحدات تواجداً في الطرح الجديد، يتوقع أن يتم تضمين وحدات بمساحات أقل حسب توافر الوحدات الجاهزة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، حاليًا يتم جمع معلومات حول هذه الوحدات لتضمينها ضمن خطة الطرح القادمة.